Bahnbauer finden alten Abwasserkanal

Uwe Schäfer, Baggerführer bei der Firma Bickhardt Bau Thüringen GmbH, zeigt einen Abwasserkanal, den er nahe dem Fundament des ehemaligen Tunnels Auenstraße freigelegt hat. Daneben liegen diverse Leitungen, die nicht gekappt werden dürfen.

Diese verschweißte Gasleitung wird den künftigen Bahndamm unterqueren. Sie wird in den nächsten Tagen im Graben versenkt.

Dieser Auftrag ist nur was für ganz erfahrene Baggerfahrer gewesen. Deshalb wurde Uwe Schäfer von der Firma Bickhardt Bau Thüringen GmbH ausgewählt. In der vergangenen Woche hat er mit seinem Bagger nach einem alten Abwasserkanal gesucht. Er führt unterirdisch durch den ehemaligen Bahndammtunnel an der Auenstraße in den Stadtpark. „Es ist ein Hauptsammler für Abwasser in Großenhain“, sagt Bauleiter Michel Petersohn, „Wenn der kaputtgeht, wäre es eine mittlere Katastrophe.“

Der Tunnel ist weg. Doch bevor die Abrissbagger auch dessen Fundamente zerstören, um sie ausheben zu können, muss wenigstens klar sein, wo genau der Abwasserkanal verläuft. Deshalb wurden vor und nach dem ehemaligen Tunnel zwei Suchschachtungen angelegt.

Behutsam vorgehen

Zentimeter um Zentimeter trug Schäfer mit der Baggerschaufel das Erdreich ab. Bloß nicht mit einem Hub zu viel wollen und womöglich den Abwasserkanal beschädigen. „Jetzt müssen wir behutsamer vorgehen als noch vor ein paar Wochen“, sagt Petersohn.

Damals wurden alle Brücken und Tunnel entlang der Bahnbaustelle freigebaggert und abgerissen. Viele Großenhainer verfolgten interessiert, wie rasant sich vertraute Stadtansichten änderten. Seitdem mit dem Tunnel an der Auenstraße das letzte Bahndamm-Bauwerk fiel, scheint es auf der Bahnbaustelle langsamer vorwärtszugehen.

Bei der Suche nach dem Abwasserkanal war das auch angebracht. „Er soll ziemlich alt sein“, so Petersohn. Seinen Informationen nach stamme der etwa ein Meter breite Schacht aus den 1950er Jahren. Wahrscheinlich wurde er sogar noch von Hand gemauert. Die gewölbte Decke des Kanals und der Teeranstrich, die Schäfer jetzt freibaggerte, lassen das vermuten. Doch nicht nur auf den Abwasserkanal musste der Baggerfahrer achten. Auch mehrere Kabel sind in dessen Nähe zu finden. Da war Schaufeln angesagt. Per Hand. Das überließ der Maschinist seinen Kollegen.

Auch an der Großraschützer Straße wird in dieser Woche weiter gearbeitet. Die Bahnbauer haben dort in den vergangenen Wochen quer zur Bahnstrecke einen Graben ausgehoben. Spezialisten haben ein schwarzes Stahlrohr zusammengeschweißt. Es ist die Schutzhülle für eine Gasleitung, die in den kommenden Tag in den Graben gelegt und zugeschüttet werden soll. Auch Kabel für Strom und Beleuchtung sollen hier hinein.

Zudem werden an der Auen- und Parkstraße Medien im Boden verlegt. Alles Arbeiten, die langsamer von der Hand gehen, die aber gemacht werden müssen.

Umfahrung kommt später

Die Baustellenumfahrung an der Großraschützer Straße zwischen Bergkeller und Merschwitzer Straße soll nach jetzigem Stand Ende April fertig sein. Ursprünglich war sie für Ende März vorgesehen. „Aber wir sind noch gut im Plan“, sagt Bauleiter Petersohn. Vorher müsse noch in diesem Bereich eine andere Abwasserleitung verlegt werden. Nach Ostern beginnt der Bau der Umfahrung.

