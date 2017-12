„Bahnausbau ist die besondere Herausforderung“ Niesky hat ein ereignisreiches Jubiläumsjahr hinter sich. Anspruchsvoll wird auch 2018, sagt die Oberbürgermeisterin.

Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann im Gespräch mit der SZ. Das neue Jahr hält einige Herausforderungen an sie bereit, unter anderem der weitere Bahnausbau und die damit verbundene Sperrung der B 115. © André Schulze

Für Niesky geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Die Stadt feierte ihr 275-jähriges Jubiläum. Viele Nieskyer engagierten sich für das Fest. Das größte Geschenk machte sich die Stadt mit dem neuen Eisstadion. Aber auch darüber hinaus passierte einiges in der Stadt. Die SZ spricht mit Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann über das zu Ende gehende Jahr und was die Nieskyer im 276. Jahr erwartet.

Frau Hoffmann, das Stadtjubiläum prägte dieses Jahr das Leben in der Stadt. Die Vielfalt der Veranstaltungen und Angebote zeigt, wie lebendig Niesky ist und wie viele Bürger, Vereine, Betriebe und Einrichtungen sich für die Stadt stark machen. Wie fällt Ihr persönliches Fazit aus?

Für mich ist es ein sehr gelungenes Jubiläumsjahr und ich bin jetzt noch überrascht, was die kleine Stadt alles auf die Beine gestellt hat. Nicht zu vergessen der Beitrag der Vereine, Schulen und Kindereinrichtungen, aber auch der Kirchen und vieler Gewerbetreibenden. Ihnen und den Nieskyern möchte ich an dieser Stelle noch einmal Danke sagen. Sie haben Großartiges geleistet. Besondere Höhepunkte waren für mich das Familienfest und das Herbstfest. Aber auch die thematischen Stadtspaziergänge stießen auf großes Interesse und brachten manchem Nieskyer neue Erkenntnisse.

Was davon wird bleiben beziehungsweise im neuen Jahr fortgesetzt werden?

Man darf nicht vergessen, dass viele der Aktivitäten mit einem enormen Kraftaufwand verbunden sind. Menschen ihre Freizeit dafür opfern. Da kann ich von ihnen nicht verlangen, dass sie das 2018 fortsetzen. Wir als Stadt wollen uns auf wenige größere Veranstaltungen konzentrieren. Die Absprachen und Planungen laufen dazu noch. Auf alle Fälle werden wir an den Aktivitäten zu den Nieskyer Parks dranbleiben. Mit Gabriele Beinlich und Lothar Halke haben wir zwei engagierte Stadträte und Nieskyer, die schon in diesem Jahr mit viel Herzblut sich der Parkpflege verschrieben haben.

Wird es 2018 weitere Stadtspaziergänge durch Niesky geben?

Ich weiß, das wünschen sich viele. Aber die Highlights der Stadt sind wir in diesem Jahr abgelaufen. Es wird schwer sein, neue Aspekte für weitere Stadtspaziergänge zu finden. Mit den Nieskyer Historikern werden wir über die nächsten Aktionen beraten. Sie haben den größten Erfolg an den Spaziergängen.

Das größte Geburtstagsgeschenk machte sich die Stadt selbst – mit dem neuen Eisstadion. Drei Monate ist es in Betrieb. Ist die Stadt als Bauherr mit der Resonanz zufrieden.

Die Nieskyer und ihre Gäste haben das neue Eisstadion angenommen. Die Eislaufzeiten sind gut besucht und auch die Vereine nutzen das Areal ausgiebig. Auch vonseiten des Bürgerhauses, das die Versorgung übernommen hat, ist man zufrieden mit dem Umsatz. Natürlich sind noch Mängel zu beheben und der Betrieb der Anlage muss sich erst einspielen. Gemeinsam mit dem Betreiber des Freizeitparkes, den Stadtwerken Niesky, den verantwortlichen Planern und Baufirmen sowie den Nutzern werden wir das tun.

Welche Überlegungen gibt es, diese Sportstätte in der eisfreien Zeit nicht leer stehenzulassen?

Mit dem neuen Dach haben wir die Möglichkeit, das Stadion nicht nur für den Eissport zu nutzen, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen, insbesondere in den Sommermonaten. Als Stadt haben wir nur begrenzte Möglichkeiten als Veranstalter aufzutreten. Das würden wir professionellen Agenturen überlassen. Aber es gibt auch Ideen von den Vereinen, wie sie sportlich die Sommerzeit nutzen wollen. Daher ist es mir um eine Auslastung über den Sommer hinweg nicht bange.

Bleiben wir im kommenden Jahr. Neben dem Bahnbau der Niederschlesien-Magistrale, was beschäftigt die Stadt noch?

Der Ausbau der Bahnstrecke stellt uns in den kommenden zwei Jahren vor besondere Herausforderungen. Das beginnt schon im Februar, wenn der Bahnübergang Muskauer Straße unter Vollsperrung neu gebaut wird und der Verkehr über Umleitungen geführt wird. Das wird laut Deutscher Bahn ab August sein, wenn die Brücke auf der B 115 abgerissen und neugebaut wird. An einem Konzept für die Umleitungen wird noch gearbeitet. Zudem haben wir uns entschlossen, größere Arbeiten im Straßenbau zurückzustellen, um die Verkehrsführung durch Niesky nicht noch schwieriger zu machen.

Mit Ausnahme der Puschkinstraße. Dort soll sich baulich was bewegen.

Ja, unser Ziel ist es, im kommenden Jahr den grundhaften Ausbau der Straße vorzunehmen. Die Planung ist abgeschlossen, aber noch warten wir als Stadt auf den Bescheid über die Förderung. Ist diese da, kann es losgehen. Die Anwohner wurden bereits in einer Bürgerversammlung über das Bauvorhaben und die damit verbundenen Einschränkungen informiert.

Und wann kommt die Rothenburger Straße dran? Insbesondere der Fußweg?

Zuerst muss der Bahnausbau abgeschlossen sein, denn wir können nicht noch eine Hauptverkehrsader in Niesky sperren. Mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr haben wir abgesprochen, danach in die Planung zu gehen. Möglicher Baubeginn für einen grundhaften Ausbau zwischen Anker-Kreuzung und dem Landratsamt wäre frühestens im Jahr 2020.

Wesentlich schneller könnte der Breitbandausbau in Niesky beginnen. Wie ist da der Stand?

Wir haben jetzt die Zusage der Telekom, 2018 mit den erforderlichen Arbeiten beginnen zu wollen. Diese Erschließung betrifft aber nur die Stadt Niesky. Die Breitbandversorgung in den Ortschaften bleibt Sache der Stadt. Dabei freuen wir uns, dass laut Aussage des sächsischen Wirtschaftsministers den ursprünglichen Eigenanteil der Kommunen von zehn Prozent das Land Sachsen übernimmt. Somit stehen uns die bereits eingeplanten 600 000 Euro für andere Investitionen, wie zum Beispiel dem Straßenbau, zur Verfügung.

Die SZ hat das Jubiläumsjahr mit dem Abdrucken von 275 Meinungen von Menschen begleitet, die in einer Beziehung zu Niesky stehen. Ein häufig geäußerter Kritikpunkt ist, dass für die Jugend zu wenig geboten wird.

Zunächst muss ich sagen, dass ich Ihre Serie sehr gut fand. Sie gab ein breites Meinungsbild wieder – sowohl Kritisches als auch Positives. Der Kritikpunkte nehmen wir uns an, dazu gehört auch die Jugendarbeit. Einen Schritt nach vorn wollen wir mit dem Projekt Jugendbeteiligung in Niesky machen. Die Steuer- und Entwicklungsgruppe ist breit aufgestellt und arbeitet an einer Lösung. Hinzu kommt, dass wir das Jugendzentrum Holz in der Stadt haben. Der Jugendring Oberlausitz als Betreiber bietet beispielsweise montags immer einen offenen Treff an. Als Stadt unterstützen wir das Jugendzentrum genauso wie das Kinder- und Familienzentrum. Beide Einrichtungen sind uns wichtig.

Gespräch Steffen Gerhardt

