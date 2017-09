Bahnausbau in Niesky angekommen Am Freitag haben die Arbeiten am letzten Teilstück der Magistrale begonnen. Einzelne Züge rollen aber weiter.

Der Abbau eines Gleisstücks an der Muskauer Straße war der Startschuss für den letzten Bauabschnitt der Eisenbahnmagistrale. © jens trenkler

Jetzt geht es auch in Niesky los. Knapp zwei Jahre nach Beginn des Ausbaus der Bahnstrecke Lohsa-Horka ist dieser am Freitag in Niesky angekommen. Im Beisein von Landrat Bernd Lange, Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann und Vertretern der Deutschen Bahn, des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) und des Zweckverbands Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) ist der Baubeginn am letzten, sieben Kilometer langen Abschnitt zwischen Niesky und Horka eingeläutet worden. Und das im wörtlichen Sinne. Denn die Beteiligten haben dazu eine Warnglocke geläutet, die bis Dienstag im Stellwerk am Bahnübergang Muskauer Straße angebracht war. Dort wird sie nicht mehr gebraucht, weil das Stellwerk nun außer Betrieb ist und noch in diesem Jahr abgerissen werden soll.

Nach der Durchfahrt eines letzten Güterzuges mit in Niesky gebauten Waggons wurden symbolisch die Gleise in Richtung Horka gekappt und ein Stück herausgehoben. Aber das ist nur der Anfang, denn die Zeit drängt. Durch das Planfeststellungsverfahren habe man Zeit verloren und am 29. Oktober nächsten Jahres müsse alles fertig sein, erklärt der Projektleiter bei der Deutschen Bahn, Ulrich Mölke. Damit habe man nur 13,5 Monate Zeit, um die Investitionssumme von 50 Millionen Euro zu verbauen. „Wir müssen uns sputen“, sagt Mölke. Wann die ersten Züge auf der neuen Strecke rollen, steht nämlich auch schon fest. „Am 9. Dezember 2018, um vier Uhr, mit dem Fahrplanwechsel“, so der Projektleiter. Das gilt für Güterzüge ebenso wie für den Personenverkehr.

Um diesen Termin halten zu können, muss schnell gebaut werden. Deshalb sei es wichtig, nicht auf den Bahnverkehr Rücksicht nehmen zu müssen. Weil der Waggonbau aber weiterhin einen Anschluss an die Schiene braucht – die Idee, die hier produzierten Waggons per Lkw abzutransportieren, hat die Bahn schnell verworfen – ist eine Lösung mittels eines eigens gebauten Verbindungsgleises zum Werksgelände geschaffen worden. Jeden Sonntag, wenn auf der Baustelle nicht gearbeitet wird, werden die Fahrten durch das Baufeld nach Knappenrode geführt.

Beim Ausbau der Strecke werden Gleise, Schotter und der Unterbau erneuert, Lärmschutzwände errichtet sowie die Oberleitung und die Signaltechnik neu aufgebaut. Am Bahnhof entstehen 90 Meter lange Bahnsteige mit einem Fußgängertunnel und Aufzügen. Der Bahnübergang an der Muskauer Straße müsse für die Arbeiten vier bis fünf Monate geschlossen werden, kündigt Ulrich Mölke an. In dieser Zeit werde es dort nur einen Überweg für Fußgänger und Radfahrer geben. Das passiere aber frühestens im Januar. Noch in diesem Monat wird der Bahnübergang „Zur Krone“ gesperrt, der durch eine Fahrzeugunterführung ersetzt wird. Die soll fertig sein, wenn Ende 2018 wieder Züge fahren. Wie viele davon nach Fertigstellung der Strecke, die insgesamt eine halbe Milliarde Euro kostet, durch Niesky rollen werden, steht laut Wolfgang Koch vom BMVI aktuell noch nicht genau fest.

Alle Beteiligten warben bei den Anwohnern um Verständnis für die Baumaßnahme. Ohne diese wären Ansiedlungen wie in Kodersdorf oder die eventuelle Investition in Rothenburg nicht möglich, sagt Landrat Bernd Lange.

Für Anwohner und Interessierte finden am 6. September im Horkaer Gemeindeamt und am 14. September im Nieskyer Bürgerhaus Informationsveranstaltungen statt.

zur Startseite