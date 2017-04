Bahnausbau bringt Nieskys Norden in Not Wenigstens eine Verbindung muss es aus der Stadt geben. Stadtrat fordert von der Bahn, den Bauablauf zu optimierten.

Noch müssen die Kraftfahrer nur am Bahnübergang Muskauer Straße halten, wenn ein Zug kommt. Ab September ist er wegen Neubaus für mehrere Monate gesperrt. © andré schulze

Niesky. Die Sorge der Stadt Niesky, dass mit dem Bahnausbau der nördliche Teil abgeschnitten wird, ist noch nicht ausgeräumt. Deshalb will die Stadtverwaltung weiter Druck auf die Deutsche Bahn machen, zusammen mit dem Stadtrat. Dieser beschloss am Montagabend einstimmig eine von der Stadt ausgearbeitete Stellungnahme an die Bahn. Mit dieser fordert sie die Bahn auf, die technologischen Abläufe beim Ausbau der Niederschlesischen Magistrale zu optimieren und die Umleitungsstrecken nicht über das erforderliche Mindestmaß hinaus zu beanspruchen.

Problem 1: Beide Bahnübergänge in Niesky werden geschlossen

Die Stadt Niesky besteht darauf, dass während der Bauzeit die innerstädtische Nord-Südverbindung gewährleistet wird. Sie beruft sich dabei auf den Planfeststellungsbeschluss zum Bauvorhaben, mit dem die folgende verbindliche Auflage an die Deutsche Bahn ging: Zur ständigen Gewährleistung der Nord-Süd-Verbindung des Straßenverkehrs hat sich der Baulastträger, also die Bahn, beim Umbau der Bahnübergänge mit der Stadt abzustimmen. Das vermisst Niesky im bisherigen Umgang.

Die Verbindung in den Norden ist infrage gestellt, nachdem die Bahn bekannt gab, dass es zu einer zeitlichen Überschneidung bei den beiden Übergängen Muskauer Straße und Neuhofer Straße (Krone) kommt. Der angemeldete Zeitraum für die Sperrung der beiden Übergänge ist ab September und bis ins Frühjahr 2018. In dieser Zeit müssten nicht nur die Einwohner nördlich der Bahntrasse, sondern auch der Wirtschaftsverkehr in das Gewerbegebiet Nord, über die B 115 fahren. Oder anders gesagt, wenn die Neuhofer in einen der Nieskyer Märkte oder in die Geschäfte wollen, dann müssen sie die B 115 nehmen. Da sind sie mit dem Rad schneller, denn die Bahn hat zugesagt, dass die Muskauer Straße für Fußgänger und Radler passierbar bleibt.

Problem 2: Für Feuerwehr und Rettungsdienst ist der Weg zu lang

Sind beide Bahnübergänge gesperrt und bleibt nur der Weg über die B 115, dann sieht sich die Stadtwehr nicht mehr in der Lage, rechtzeitig am Ereignisort zu sein. Entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan erreicht die Stadtwehr nach vier Minuten alle Bereiche von Neuhof über die bestehenden Bahnübergänge, schildert Stadtwehrleiter Steffen Block die derzeitige Praxis. Bleibt nur die Verbindung über die B 115 und den Ziegelweg, „erreichen wir Neuhof nicht mehr rechtzeitig, um auf ein Ereignis reagieren zu können“, sagt der Stadtwehrleiter. Er bezieht sich dabei auf das Ergebnis verschiedener Messfahrten mit einem Tanklöschfahrzeug. Dabei wurde die Zeit an acht verschiedenen Punkten genommen. Sie liegt zwischen sieben und fast neun Minuten, die die Feuerwehr braucht, um in Neuhof zu sein.

Deshalb ist sich die Brandschutzdienststelle mit der Stadt Niesky einig, dass es eine Überquerung der Bahnanlage zwischen der Muskauer und der Neuhofer Straße geben muss, wenn beide Bahnübergänge zu sind. „Die befristete innerstädtische Querungsmöglichkeit kann auf den Fahrrad- und Pkw-Verkehr begrenzt werden, mit der Ausnahme, dass Rettungsfahrzeuge den Übergang auch nutzen können“, sagt Enrico Bachmann als Leiter der Tiefbauverwaltung. Vorschläge gebe es bereits. Die Stadt favorisiert eine einspurige Überfahrt gleich neben dem Bahnübergang auf der Muskauer Straße mit Ampelregelung.

Problem 3 ist der Brückenbau B 115. Dieser zwingt den Verkehr in die Stadt

Dass am Tag rund 12 000 Autos durch Niesky rollen, das sieht Enrico Bachmann mit dem Brückennaubau an der B 115 auf Niesky zukommen. Die Bauzeit hat die Bahn vom 1. August 2018 bis zum 30. November 2019 angegeben. In dieser Zeit soll sich der Verkehr durch Niesky quälen. „Es sind ja nicht nur die hohe Verkehrsdichte und die Auspuffgase, die das Leben in der Stadt beeinträchtigen sondern auch das erhöhte Unfallrisiko“, sagt Enrico Bachmann. Besonders den Zinzendorfplatz mit seinen beiden Kreuzungen hat der Sachgebietsleiter da im Blick, aber auch den Verkehr aus Richtung Rothenburg und Autobahn.

Die Verkehrsmengenkarte des Freistaates weist 2010 (aktuellere Daten hat die Stadt nicht) für Niesky eine Fahrzeugdichte von rund 3 000 Kfz im Norden und rund 7 200 im Süden auf. Davon entfallen drei bis vier Prozent auf Lkw. Über die B 115 fahren rund 5 400 Fahrzeuge, jedes zehnte ist ein Lkw. Enrico Bachmann ist der Meinung, dass seit dieser Messung der Schwerlastverkehr zugenommen hat. „Wir können davon ausgehen, dass rund 600 Lkw am Tag zusätzlich durch Niesky kommen.“

