Bahn will viel leiser werden In fünf Jahren soll der geplante Lärmschutz in Coswig und Weinböhla umgesetzt werden. Das sagt der Lärmschutzsprecher der DB.

zurück Bild 1 von 2 weiter Achtung Aufnahme. Die Bahn arbeitet seit Längerem an den sogenannten Flüsterbremsen. Zu sehen auf dem Bild, das einen teilweise mit diesen Bremsen ausgerüsteten DB-Zug zeigt, der am 1. Oktober 2012 im Hauptbahnhof in Bingen am Rhein zur Lautstärke-Messung an einem Mikrofon vorbeifährt. © Fredrik von Erichsen/dpa Achtung Aufnahme. Die Bahn arbeitet seit Längerem an den sogenannten Flüsterbremsen. Zu sehen auf dem Bild, das einen teilweise mit diesen Bremsen ausgerüsteten DB-Zug zeigt, der am 1. Oktober 2012 im Hauptbahnhof in Bingen am Rhein zur Lautstärke-Messung an einem Mikrofon vorbeifährt.

Hans-Georg Zimmermann, Sprecher Lärmschutz, Umweltkommunikation der DB AG, kommt zur Lärmschutzkonferenz in Coswig.

Wenn am morgigen Sonnabend um 10 Uhr in der Börse Coswig die Lärmschutzkonferenz startet, ist auch Hans-Georg Zimmermann dabei, der Sprecher für Lärmschutz der DB AG. Er will nicht nur über leiseren Güterverkehr reden, sondern auch über die in Coswig und Weinböhla viel diskutierte Machbarkeitsuntersuchung der Bahn. Die SZ hat ihn vorab dazu befragt.

Herr Zimmermann, welche Aktivitäten der Deutschen Bahn AG zur Lärmreduzierung werden Sie in Coswig in Bezug auf das Elbtal, speziell für die Strecken zwischen Dresden und Weinböhla, vorstellen?

Im Rahmen der Lärmschutzkonferenz in Coswig wird es hauptsächlich darum gehen, die Maßnahmen der Deutschen Bahn beim Lärmschutz insgesamt darzustellen. Wir haben das Ziel, den Schienenverkehrslärm bis 2020 zu halbieren. Erreichen werden wir dies zum einen durch die Umrüstung aller unserer Güterwagen auf die sogenannte Flüsterbremse bis zum Jahr 2020. Bereits heute sind weit über die Hälfte aller Güterwagen von DB Cargo leiser unterwegs.

Natürlich müssen auch die anderen Güterwagenhalter ihre über 100 000 Wagen mit moderner Bremstechnik bis 2020 ausstatten. Die Bundesregierung hat im Mai ein Gesetz verabschiedet, das laute Güterwagen ab Ende 2020 in Deutschland verbietet. Das heißt, alle Güterwagenhalter müssen umrüsten oder neue Wagen beschaffen. Das Eisenbahnbundesamt überprüft das, bei Nichteinhaltung droht Bußgeld.

Zum anderen werden wir im Rahmen des Freiwilligen Lärmsanierungsprogramm des Bundes bis 2020 rund 2 000 besonders belastete Strecken lärmsaniert haben. In Coswig und Weinböhla werden im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung Elbtal in den nächsten Jahren zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt. Die derzeitige Planung sieht in Weinböhla den Bau einer Schallschutzwand mit einer Höhe von drei Metern und einer Länge von rund 80 Metern sowie den Einbau von lärmdämmenden Elementen bei Brückengeländern vor. In Coswig sollen Schallschutzwände mit einer Gesamtlänge von rund 400 Metern gebaut werden.

Ergeben sich aus der in jüngster Zeit oft erwähnten Machbarkeitsuntersuchung für die DB AG weitere bzw. veränderte Schritte zur Lärmreduzierung in diesem Bereich? Wann sollen sie umgesetzt werden?

Durch die Machbarkeitsuntersuchung konnte eine Vielzahl an Lärmschutzmaßnahmen ausgewiesen werden. Nach derzeitigem Planungsstand können Lärmschutzwände auf einer Länge von über 30 Kilometern sowie sogenannte Schienenstegdämpfer auf knapp 35 Kilometern den Lärm zwischen Dresden und der tschechischen Grenze weiter reduzieren.

Über 12 000 Anwohner werden spürbar vom Schienenverkehrslärm entlastet. Die geplanten 35 Einzelmaßnahmen erfordern Investitionen von über 60 Millionen Euro, die im Wesentlichen vom Bund, aber auch teilweise vom Land Sachsen aufgebracht werden. Der Untersuchungsraum der Machbarkeitsuntersuchung hat eine Länge von insgesamt rund 50 Kilometern.

Gegenstand der Machbarkeitsuntersuchung waren die Eisenbahnstrecke zwischen Dresden und der tschechischen Grenze sowie zwei Abschnitte in Coswig – unter anderem am Fachkrankenhaus – und Weinböhla. Jede einzelne Ortsdurchfahrt wurde nun erneut untersucht und weitere Maßnahmen zur Lärmreduktion identifiziert. Nach Abschluss der Machbarkeitsuntersuchung werden die Verhandlungen bezüglich der Finanzierungsverteilung zwischen der Deutschen Bahn, dem Bund und dem Land Sachsen beginnen. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind rund fünf Jahre vorgesehen.

Inwieweit können dabei die Wünsche der Anwohner und Bürgerinitiativen berücksichtigt werden?

Die Information und der Dialog mit den Bürgern sind uns sehr wichtig. Für die Bürger von Weinböhla und Coswig gibt es am 20. Juni eine Informations- und Dialogveranstaltung, für die Anwohner des oberen Elbtals am 19. Juni. In Form einer Ausstellung hängen in beiden Veranstaltungen die Pläne mit den geplanten Maßnahmen aus. Für vier Stunden stehen Fachleute des mit der Studie beauftragten Ingenieurbüros und der DB für die Fragen und Anregungen der Anwohner zur Verfügung.

Gespräch: Ines Scholze-Luft

Informations- und Dialogveranstaltungen: am 20. Juni, 14 bis 18 Uhr, Stadtverwaltung Coswig, Karrasstraße 2, Saalgruppe Räume 120, 122, 124, 1. OG; am 19. Juni, 16 bis 20 Uhr, Stadtverwaltung Pirna, Großer Ratssaal, Am Markt 1/2,

