Bahn verbessert Schienenersatzverkehr Ab Montag wird der Bahnhof Mittelherwigsdorf zur großen Umsteigedrehscheibe.

Der Bahnhof Mittelherwigsdorf © Rafael Sampedro

Seit einer Woche müssen die Bahnunternehmen Trilex und Odeg wegen der Bauarbeiten auf dem Zittauer Hauptbahnhof Schienenersatzverkehr (SEV) von und nach Zittau, Hradek, Varnsdorf und Görlitz anbieten. Da Ebersbach ab Montag für den SEV nicht mehr genutzt wird, fungieren dann nur noch Mittelherwigsdorf und Hagenwerder als Umsteigebahnhöfe. Bisher gab es nur kleine Anfangsschwierigkeiten, schildern beide Unternehmen. „Wir hatten einen kleine Kinderkrankheit bei der Busanzeige, die nicht richtig funktionierte“, sagt Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller.

Seitlich war das Fahrziel an den Bussen teilweise schlecht erkennbar ausgeschildert. Das ist geändert worden. Auch Odeg-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann berichtet, dass die Ausschilderung in Bussen anfangs nicht optimal war. „Es gab Fahrgäste, die dadurch in den falschen Bus eingestiegen sind“, sagt er. Und beim Schienenersatzverkehr zwischen Zittau und Görlitz gab es Schwierigkeiten beim Fahrscheinlösen im Bus, weil dadurch zu viel Zeit verloren ging. Aber das habe sich jetzt eingespielt.

