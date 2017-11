Bahn und Bus werden teurer Der Verkehrsverbund wird 2017 einen Rekordumsatz erzielen. Trotzdem steigen die Preise. Die gute Nachricht: Im Landkreis fahren bis 2028 VGM-Busse.

Gute Aussichten. Der neue Verkehrsvertrag sichert der VGM – Geschäftsführer Rolf Baum (l.) und Dirk Malolepsky – den Busverkehr im Kreis bis 2028. Zwölf Millionen Fahrgäste fahren pro Jahr mit. Tendenz steigend. © Matthias Schumann

Weinböhla. Die Stammkunden müssen bereits seit August mehr für Monatskarten zahlen. 2018 sind nun die Gelegenheitsfahrer wieder dran: Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) erhöht mal wieder die Preise, obwohl die Einnahmen dieses Jahr wohl um drei Prozent steigen werden.

Für Einzelfahrten werden zehn Cent mehr fällig. Sie kosten dann 2,40 Euro. Die Viererkarte wird 40 Cent teurer, hat der Zweckverband am Mittwoch in Weinböhla entschieden. Nicht steigen sollen die Preise für ermäßigte Einzel- und Viererkarten, die Tageskarte für eine Tarifzone.

„Steigende Kosten für Energie und Personal sowie die Verbesserung des Angebotes machen eine Tarifanpassung notwendig“, teilt der VVO mit. Zu den „Verbesserungen“ gehört unter anderem ab April der Ausbau des Dresdner S-Bahn-Netzes: Im Berufsverkehr früh und nachmittags werden die zusätzlichen Züge, die bisher aus Meißen kommend am Hauptbahnhof endeten, weiter bis Pirna fahren.

Öfter kostenlos mitfahren

Außerdem können auf normale sowie Abomonatskarten und Jobticket auch in der Woche ab 18 Uhr ein weiterer Erwachsener und bis zu vier Schüler kostenlos mitgenommen werden. Bisher konnten Fahrgäste das nur von Freitag bis Sonntag.

Finanziert wird das neue Angebot nicht nur durch Ticketeinnahmen. Der Freistaat wird die jährliche VVO-Förderung um über drei Millionen Euro anheben. Zumindest 2019 soll keine weitere Erhöhung kommen. Die Mitglieder des Zweckverbands Verkehrsverbund Oberelbe (ZVOE) haben am Mittwoch entschieden, die Preise für zwei Jahre festzuschreiben, sagt Verbandsgeschäftsführer Burkhard Ehlen.

Nicht die einzige Verbandsentscheidung am Mittwoch. Unterschrieben wurde auch der Verkehrsvertrag zwischen Landkreis, ZVOE und Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM). Ein dicker Wälzer, unter den Landrat Arndt Steinbach ebenso seine Unterschrift setzte wie ZVOE-Chef Michael Harig und VGM-Geschäftsführer Rolf Baum. Ein formeller Akt mit großer Wirkung. Fahren die VGM-Busse doch nun bis 2028 im Kreisgebiet, mit Vertragsstart am 23. August 2018. Was nicht nur Planungssicherheit für die VGM mit ihren 235 Mitarbeitern – darunter 170 Busfahrer – und 105 Bussen bedeutet. Sondern auch für fünf kleinere Busunternehmen, die ebenfalls im Kreis tätig sind und mit anderen Fremdfirmen hier weitere 82 Busse einsetzen. Sie werden von der VGM ebenso koordiniert und disponiert wie die Taxigenossenschaft Riesa und Funktaxi Meißen IG.

9,7 Millionen Jahreskilometer sicher

Das hätte auf dem Spiel gestanden, hätten Kreistag und Zweckverband nicht mit dem neuen Verkehrsvertrag festgelegt, den öffentlichen Busverkehr auch ab 2018 bei der VGM zu lassen. Unter Verzicht auf eine europaweite Ausschreibung, was rechtlich sauber abgeklärt werden musste. Fünf Jahre sei daran gearbeitet worden, sagt VGM-Chef Rolf Baum. Und dankt vor allem Landkreis-Dezernent Andreas Herr für sein Engagement in dieser Frage. In anderen Kreisen sei das anders gelaufen, stehen Betriebshof-Immobilien leer, verschlechtern sich Arbeitsbedingungen für Busfahrer.

Im Kreis Meißen sind jetzt etwa 9,7 Millionen Fahrplankilometer pro Jahr sicher. Nun kann die VGM sich Dingen zuwenden, die schon länger nicht gefallen, sagt Rolf Baum. Dazu gehört, dass zwar die S-Bahn-Verbindung Dresden – Coswig klappt, dann aber dort nach 21 Uhr kein Bus mehr in den Spitzgrund fährt. Oder dass dünn besiedelte Gebiete bessere Versorgung brauchen. Zwar gibt es einen Bürgerbus in Käbschütztal und Lommatzsch, doch in Sachsen keine Fördermittel für ein Bürgerbussystem. Auch die Schülerbeförderung wird noch mal genau angeschaut.

Ab 1. Januar übernimmt die VGM alle Buslinien im Landkreis. So vom RVD die Linie Dresden – Moritzburg – Radeburg sowie zwei Linien im Raum Wilsdruff. Das ganze Gebiet Radeburg wird überplant, auch das Gewerbegebiet neu erschlossen. Der RVD steigt stufenweise aus.

Künftig liegen Fahrplanung und Kundenanliegen allein bei der VGM. Für die Großenhainer Kollegen der kleineren Busfirmen läuft die Planung schon seit 2010 bei uns, sagt Rolf Baum. Und: Die VGM will ein sogenanntes Plus-Bus-System einrichten. Einige Linien werden dann häufiger bedient, so bis 21 Uhr stündlich. Da sind die Verbindungen Meißen – Großenhain, Meißen – Döbeln über Lommatzsch und Dresden – Moritzburg/Radeburg. Was schon zur Jahresmitte 2018 Realität sein könnte.

