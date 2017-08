Bahn trennt See Der Übergang an der Langen Straße ist dicht. Die Anwohner müssen sich für einige Tage auf lange Umwege einstellen.

Bis kurz vor 15 Uhr ist der Bahnübergang Zeche noch offen gewesen. Danach sperrten ihn die Mitarbeiter der Firma Schönlein. Anwohner fahren nun Umwege. © André Schulze

Kurz vor 15 Uhr machen die Mitarbeiter des Unternehmens Schönlein Ernst. Mit wenigen Handgriffen montieren sie ein Sperrschild zusammen und der Bahnübergang Zeche wird zur Sackgasse. Rote Warnleuchten stellen sicher, dass das Hindernis auch nachts gut zu sehen ist. Bis Freitag wird kein Autofahrer das Hindernis mehr passieren können. Die Deutsche Bahn nutzt diese Zeit um die Bauarbeiten an der Niederschlesischen Magistrale voranzutreiben.

Eveline Fleischer ist die letzte Anwohnerin die den Bahnübergang am Montagnachmittag passieren kann. Die Nachricht von der Sperrung überrascht sie. „Das kann nicht sein“, sagt sie ungläubig. Denn eine Benachrichtigung im Briefkasten habe sie nicht erreicht. An den Gleisen aber kündigt ein Hinweisschild die Sperrung schon seit einigen Tagen an. Mal eben schnell zur Kita und zurück? Eveline Fleischer muss für den eigentlich kurzen Weg nun einen Umweg von mehreren Kilometern in Kauf nehmen.

Und damit ist sie nicht alleine. Auch die Post und der Pflegedienst legen in dieser Woche längere Wege zurück. Von einem ursprünglich angekündigten Behelfsübergang nur wenige Meter entfernt ist am Montagnachmittag nichts zu sehen. Stattdessen laufen die Bauarbeiten an der Strecke auf Hochtouren. Regelmäßig passieren schwere Lastwagen die Baustelle und ziehen Staubwolken hinter sich her. Trotz Lärm und Schmutz reagiert die Mehrheit der Anwohner gelassen auf die Arbeiten. „Das geht schon. Das ist ganz normaler Baulärm“, sagt Ramona Kutowsky. Auch habe die Bahn in der Vergangenheit schon Wasser eingesetzt, damit es nicht so arg stiebt. Und auch von der Umleitung lässt sich Ramona Kutowsky nicht aus der Ruhe bringen. Dann steigt sie eben vom Fahrrad aufs Auto um.

Abgeschlossen sind die Bauarbeiten am Bahnübergang Ende der Woche übrigens noch nicht. Auch im September bleibt der Überweg zwischen dem 5. und dem 14. an einzelnen Tagen gesperrt. Die Deutsche Bahn arbeitet mit Hochdruck am zweigleisigen Ausbau der zukünftig elektrifizierten Strecke. Darum sind die Anwohner auch bereits via Flugblatt informiert worden, dass es noch bis zum 3. September sowohl an Sonntagen als auch in den Nachtstunden bis 22 Uhr zu einer erhöhten Lärmbelästigung von mehr als 70 Dezibel kommen kann.

