Bahn torpediert Schülerprojekt

Am 13. Dezember will das Gymnasium zum Siemens-Geburtstag nach Dresden. Aber das Verkehrsunternehmen sagt ab.

„Die Bahn ist total unflexibel“, beklagt Gymnasiums-Lehrerin Andrea Hoentzsch. Grund ist die Absage vom DB-Service Gruppenreisen für den 13. Dezember. An diesem Tag begeht das Werner-von-Siemens-Gymnasium den 200. Geburtstag seines Namensgebers mit einem interessanten naturwissenschaftlichen Projekttag. Unter anderem ist geplant, dass acht Klassen der Klassenstufe fünf und sechs in die Technischen Sammlungen nach Dresden fahren. Dort haben sie die ganze Ausstellung für sich und erleben jeweils in ihrer Klasse spannende Experimente.

99 Kinder plus Lehrer plus Elternbegleitung müssen also am Morgen nach Dresden fahren und gegen Mittag wieder zurück. Das hat die Schule auch rechtzeitig bei der Deutschen Bahn angemeldet und sogar zwei verschiedene Züge angegeben. Doch 9.30 Uhr müssen alle in den Technischen Sammlungen sein.

Aber jetzt kam dafür die endgültige Absage, dass so viele Personen nicht befördert werden können. „Es wären schon andere Gruppen angemeldet, die weniger Leute sind“, sagt Andrea Hoentzsch und erinnert sich gleichzeitig daran, dass ganze Schulausflüge mit der Bahn früher kein Problem waren. „Da wurden einfach ein Waggon angehängt.“

Doch nun musste die Schule rotieren, um die Veranstaltung noch absichern zu können. Mit dem Busunternehmen Hoppe aus Bad Liebenwerda fand die Schule noch einen Anbieter, der drei Fahrzeuge bereitstellen kann. Das Busunternehmen Langer aus Großenhain transportiert schon die achten Klassen, die an diesem Tag ins Industriemuseum nach Chemnitz fahren.

„Mich ärgert nicht nur, dass die Bahn so schwerfällig ist, sondern das ihr Service auch noch was kostet“, beklagt Lehrerin Hoentzsch. 20 Cent pro Minute kostet die Auskunft im Service mit dem normalen Telefon, mit dem Handy sogar 60 Cent pro Minute.

Letztlich ist es wohl ein Glück, dass nicht die ganze Schule zum Geburtstagsfest unterwegs ist. Die siebenten Klassen machen an dem Projekttag in der Schule naturwissenschaftliche Wettbewerbe , die neunten Klassen erleben eine Vorführung zu optischen Phänomenen. Die zehnten Klassen feiern den Siemens-Geburtstag mit Informationen zur Online-Berufsberatung. Die elften und zwölften Klassen beschäftigen sich mit der Industrie 4.0. Außerdem stellen 20 ehemalige Schüler in einer Runde ihre Berufe bzw. ihr Studium vor. Ob junge Absolventen nach der Negativ-Erfahrung noch bei der Bahn arbeiten wollen?

