Bahn stellt Verkehr wegen Sturms ein

Görlitz. Die Verkehrsunternehmen reagierten gestern Abend auf das Sturmtief „Friederike“ und stellten den Zugverkehr ein. Die Deutsche Bahn ließ ihre Fernverkehrszüge in den Bahnhöfen stehen, die Trilex-Züge verblieben zur Sicherheit der Fahrgäste ab 17.30 Uhr in ihren letzten Unterwegsbahnhöfen. Das teilte der Sprecher des Unternehmens, Jörg Puchmüller, mit.

Aufgrund der Wetterlage war es auch schwierig, einen Busnotverkehr zu organisieren, da die Busbetriebe den Verkehr witterungsbedingt ebenfalls größtenteils eingestellt hatten. Trilex war bemüht, die Fahrgäste mit allen zur Verfügung stehenden Bussen und Taxen weiterzutransportieren. Zudem kümmerte sich das Länderbahn-Personal um die Fahrgäste.

Nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes soll sich die Lage erst am Freitagmorgen beruhigen. „Die Beeinträchtigungen im Zugverkehr werden voraussichtlich mindestens bis Freitagfrüh anhalten“, erklärte Puchmüller am Abend. Die Ausläufer des Sturmtiefs „Friederike“ hatten Görlitz erst am Donnerstagabend erreicht. Schon zuvor hatten die Behörden davor gewarnt, sich bei dem Sturm im Freien aufzuhalten. Das Landratsamt verkürzte daher seinen Sprechtag an allen seinen Standorten. Auch der Ortschaftsrat Schlauroth reagierte und sagte seine Sitzung am Donnerstagabend kurzerhand ab. (SZ)

