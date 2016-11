Bahn startet in Advent

Zittau/Oybin. Die Zittauer Schmalspurbahn beendet am Sonnabend ihre derzeitige Betriebspause samt Wartungsarbeiten und startet in die diesjährige Adventszeit. Darüber informiert die Bahngesellschaft Soeg. Pünktlich zum ersten Adventswochenende können die Fans der Schmalpurbahn mit Volldampf und bei Stollen und Kaffee in die Weihnachtszeit eintauchen. Diese Adventsfahrten starten an allen vier Adventswochenenden jeweils um 13 Uhr am Zittauer Bahnhof in Richtung Oybin. Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, fährt außerdem der Nikolaus ganztägig in den Zügen der Zittauer Schmalspurbahn mit. (SZ)

