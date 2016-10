Bahn sperrt Strecke im Elbtal Anfang November beginnen umfangreiche Bauarbeiten. Ab 7. November rollt keine S-Bahn mehr nach Bad Schandau.

Mindestens eine Woche lang fährt keine S-Bahn von Pirna elbaufwärts. © dpa

Bahnpendlern im oberen Elbtal steht wieder einmal eine beschwerliche Zeit bevor. Ab dem 1. November beginnt die Deutsche Bahn mit Weichen- und Gleisbauarbeiten zwischen Pirna-Obervogelgesang und Bad Schandau. In der Zeit vom 7. bis 14. November wird der Betrieb der S-Bahn-Linie 1 zwischen Pirna und Schmilka aus diesem Grund komplett eingestellt, informiert die Bahn. Statt der Züge pendeln Ersatzbusse.

Nicht nur an den Gleisen wird die Bahn arbeiten. Nach Informationen des Unternehmens werden in Wehlen auch zwei Brücken und ein Bahnübergang erneuert. Es sei dadurch mit Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen. Konkreter wird die Bahn auf SZ-Anfrage nicht. Die Pressestelle des Konzerns verweist stattdessen auf eine Informationsveranstaltung, die am 1. November, von 16 bis 18 Uhr, in einem Zelt am Bahnhof Rathen stattfindet. Dazu seien alle Anwohner der Elbtal-Strecke eingeladen. Vertreter der Bahn wollen auf der Veranstaltung detailliert über die bevorstehenden Bauarbeiten, den genauen Ablauf und die Einschränkungen für Anwohner, Autofahrer und Bahnreisende Auskunft geben und Fragen beantworten.

Info-Veranstaltung am Dienstag, 1. November, 16 Uhr, Parkplatz Bahnhof Rathen

Fahrplanänderungen:

zur Startseite