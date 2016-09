Bahn soll jetzt in die andere Richtung rollen Der Schwarzbachbahnverein in Lohsdorf ändert seine Pläne. Grund ist der Naturschutz.

Bald soll die Bahn nach Unterehrenberg rollen. © Archiv: Steffen Unger

Mit ihrem ursprünglichen Ziel, die Bahn ins Schwarzbachtal rollen zu lassen, stoßen die Mitglieder des Schwarzbachbahnvereins wegen des Naturschutzes auf bürokratische Hürden. Der Frust im Verein steigt, denn so richtig kommen sie mit ihrem geplanten Ausbau nicht voran. Deshalb gibt es jetzt eine andere Idee. Die Bahn soll vorerst weiter in die andere Richtung, und zwar nach Unterehrenberg rollen. Gebaut wird bereits. Den Bahndamm selbst gibt es noch, er ist auch nicht entwidmet. 200 Meter über das jetzige Streckenende gehört die Trasse bereits dem Verein. Weitere 500 Meter sind in Besitz der Stadt Hohnstein. Allerdings könnte es auch hier einen Streitpunkt geben, denn ein Stück des Bahndamms befindet sich auf dem Flächennaturdenkmal Erlenwald. Das Ziel, den Ausbau der Strecke auch ins Schwarzbachtal weiter voranzutreiben, wird parallel mit den Naturschutzbehörden verfolgt. (SZ/aw)

