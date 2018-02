Bahn schneidet Anliegern Weg ab Autofahrer müssen Umleitung und Fußweg einplanen, weil beide Bahnübergänge saniert werden. Das gibt Ärger.

Die Bahnübergänge in Kurort Rathen müssen saniert werden. Ein Wochenende lang sind sie nicht passierbar.



Kurort Rathen. Das Warten am geschlossenen Bahnübergang sind die Rathener und ihre Gäste gewohnt. Doch am Wochenende des 10. und 11. Februar gehen die Schranken überhaupt nicht mehr hoch. Wer an diesen beiden Tagen das „Märchenhafte Rathen“ – so der Titel des aktuellen Winterprogramms – genießen möchte, muss sich auf einen kleinen Umweg einstellen.

Die Deutsche Bahn AG erneuert sowohl den Bahnübergang an der Kreisstraße von Weißig kommend als auch den am Bahnhof. Für die autofahrenden Anlieger bedeutet das, ungewohnte Wege zu Fuß zurückzulegen. „An einem Wochenende im Februar dürfte das zu verkraften sein“, sagt Bürgermeister Thomas Richter (parteilos). Es ist zwar das erste Ferienwochenende, doch im Februar sind wesentlich weniger Urlauber im Ort als in der Hauptsaison von Ostern bis Ende Oktober.

Die einzige Möglichkeit, um mit dem Auto an jenem Wochenende in den linkselbischen Ortsteil Niederrathen zu gelangen, ist über Königstein. Von dort wird die Umleitung über den Struppener Ortsteil Strand entlang des Elberadwegs nach Rathen geführt. „Auf dem großen Parkplatz am Fähranleger und auch am Bahnhof können Anlieger in der Zeit kostenfrei parken“, sagt Bürgermeister Thomas Richter (parteilos). In das Wohngebiet am Pötzschaer Weg und von dort hinaus gelangt man dann nur zu Fuß. Die Bahnübergänge bleiben während der Arbeiten für Fußgänger passierbar. Eine Information würden Anlieger noch gesondert von der Bahn erhalten, hieß es im Gemeinderat. Der üblicherweise gesperrte Teil des Pötzschaer Wegs zwischen Wehlen und Kurort Rathen könne aber nicht als Umleitung freigegeben werden. Der Weg sei zu schmal für einen Begegnungsverkehr und zu lang für eine reibungslos funktionierende, wechselseitige Ampelschaltung, heißt es.

Für den Rettungsdienst wird im Notfall eine provisorische Brücke über das Baufeld gelegt. Dazu werden Stahlplatten vorgehalten, die vom Baukran schnell positioniert werden können. „Es wird eine direkte Verbindung von der Rettungsleitstelle zum Bauleiter vor Ort geben, damit die Bauleute schon handeln können, bevor der Krankenwagen vor den Gleisen steht“, sagt Richter.

Die Deutsche Bahn lässt beide Bahnübergänge gleichzeitig sanieren, um die Straßen nur einmal ein Wochenende lang sperren zu müssen.

Es ist aber nicht die einzige Baustelle der Bahn in Rathen in diesem Jahr. Wie der Gemeinde mitgeteilt wurde, geht es ab April mit Gleisbauarbeiten weiter. Dann wird die Strecke nur eingleisig befahren und auch nachts gebaut, damit es schneller geht. Das gibt Krawall, denn es sollen laute Tröten installiert werden, die automatisch Arbeiter vor den Zügen warnen, die auf dem befahrbaren Gleis die Baustelle passieren. Das dürfte wegen der engen Tallage weithin hörbar sein. „Wir wollen aber noch mal auf die Bahn einwirken, dass wenigstens nach 22 Uhr auf die lauten Tröten verzichtet wird“, sagt Bürgermeister Richter. Wo es die Örtlichkeiten erlauben, will die Bahn den Baubereich mit mobilen Wänden begrenzen, die etwas vom Baulärm schlucken sollen. Der Bürgermeister will von der Bahn auch wissen, ob sich die Zugfolge während der Bauzeit verringern lässt. Dazu wurde noch nichts bekannt.

