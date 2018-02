Bahn sägt in Langebrück Dutzende Bäume sind gefallen. Für besonders schwierige Exemplare müssen jetzt Kletterer anrücken.

An den Bahngleisen in Langebrück wurden mehrere Bäume gefällt. Sie drohten, auf die Gleise zu stürzen. © Thorsten Eckert

Langebrück. Kahlschlag in Langebrück: An den Bahngleisen in der Nähe der Klotzscher Straße rumoren in diesen Tagen die Kettensägen. Zahlreiche Bäume wurden gefällt, weitere werden folgen. Nach Angaben der Deutschen Bahn hatten Fachleute in dem Bereich starke Schäden an den Bäumen entdeckt. „Sie wurden als nicht verkehrssicher eingestuft. Die Stand- und Bruchfestigkeit war nicht mehr gegeben“, sagt Erika Poschke-Frost von der Deutschen Bahn. Um eine Gefährdung des Bahnbetriebs auszuschließen, musste gehandelt werden.

Damit nicht genug. Mitten in den Vorbereitungen brauste Sturm Friederike über das Land. „Dadurch kam es zu massiven Ausbrüchen“, sagt sie. Die Beseitigung erwies sich als schwieriger als gedacht. Zunächst musste eine Zufahrtsmöglichkeit geschaffen werden, um an die sehr großen Bäume direkt am Gleis heranzukommen. Außerdem ist der Untergrund in dem Bereich mitunter morastig. „Deshalb werden teilweise Kletterer die Bäume abtragen müssen“, sagt die Bahnmitarbeiterin. Gefällt werden alle Bäume, die beim Umknicken den Bahnverkehr gefährden könnten.

Arbeiten sind abgesprochen

Als Grundstückseigentümer ist die Deutsche Bahn für den Baumbestand verantwortlich. „Eine Gefährdung des Bahnbetriebs durch umstürzende Bäume muss verhindert werden.“ Nach ihren Angaben sind die Arbeiten mit der Stadt Dresden sowohl mit dem Gehölzschutz als auch mit der Umweltabteilung abgesprochen. Die Fällarbeiten werden voraussichtlich Anfang März beendet sein.

In den vergangenen Wochen war die Deutsche Bahn in die Kritik geraten. Private Bahnbetreiber hatten dem Transportunternehmen vorgeworfen, zu wenig beim Baumverschnitt zu tun. Es gab rund um Radeberg mehrere Vorfälle, bei denen nach starken Winden Bäume auf die Schienen gestürzt waren und Züge auffuhren. Ende 2017 war beispielsweise am Ortseingang von Pulsnitz ein Zug gegen einen Baum geprallt. Allein in den vergangenen zwei Jahren zählte die Städtebahn Sachsen zehn Crashs mit umgekippten Bäumen auf ihren Strecken.

Beim Sturm Friederike wurde aus Sorge vor umstürzenden Bäumen der Zugverkehr für einige Stunden eingestellt. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind bundesweit mehr als 1000 Mitarbeiter im Einsatz, um das Grün entlang der Gleise zurechtzustutzen. Für dieses Programm investiere man pro Jahr insgesamt einen dreistelligen Millionenbetrag.

