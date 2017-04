Bahn-Radstrecke ist Thema beim Kreis Über die Idee der Strecke zwischen Oderwitz, Herrnhut und Niedercunnersdorf werden weitere Anliegergemeinden informiert. Dort sieht man das gelassen.

Symbolbild © pawel sosnowski/80studio.net

Zum Stand der Dinge bei der zum Verkauf stehenden Bahnstrecke zwischen Oderwitz, Herrnhut und Niedercunnersdorf hat jetzt der Landkreis Anliegergemeinden informiert. Bei dem Treffen waren die Oderwitzer Bürgermeisterin Adelheid Engel (parteilos) und ihr Herrnhuter Amtskollege Willem Riecke (Herrnhuter Liste) eingeladen. Der Kreis habe die Informationen, die er auf einer Ratssitzung in Kottmar auf Bitte der Gemeinde gegeben hatte, nochmals erörtert, damit alle Gemeinden auf einem Stand sind. Herrnhuts Bürgermeister erklärte zudem jüngst im Stadtrat auf Nachfrage von Stadtrat Hartmut Tittmann (Herrnhuter Liste), dass er über Neuigkeiten informieren und keinesfalls den Rat vor vollendete Tatsachen stellen werde. Im Übrigen plädierte Riecke für etwas mehr Gelassenheit in der Diskussion. Die Frage, ob man für die Idee des Kreises sei, die ungenutzte Bahnstrecke zu kaufen und in einen Radweg umzubauen, oder eher auf eine Wiederbelebung des Bahnverkehrs setzen solle, war in den vergangenen Wochen sehr emotional diskutiert worden.

Die Oderwitzer Bürgermeisterin sieht unter ihren Gemeinderäten generell eine Tendenz pro Radweg. Die Strecke sei reizvoll und würde sicher gut angenommen werden. Sie persönlich sei skeptisch, ob die Wiederbelebung der Eisenbahnlinie machbar sei. Ein endgültiges Urteil könne man aber nur fällen, wenn klar ist, welche Kosten auf die Gemeinden zukommen. Derzeit fehlten einfach noch zu viele Informationen, um sich zu entscheiden. Anfang Mai steht ein weiterer Termin beim Landkreis an, Ende Mai ist es Thema im Technischen Ausschuss des Kreises. (SZ/abl)

