Bahn prüft kürzeren Weg zu Inselbahnsteig

Die Bauarbeiten am Bahnhof Zittau dauern weiter an. © Thomas Eichler

Nach Fahrgast-Beschwerden zum Management der Großbaustelle Bahnhof Zittau hat es am Dienstag eine Aussprache zwischen dem Bauherrn – der Deutschen Bahn –, dem Verkehrsverbund Zvon und den betroffenen Eisenbahnunternehmen Odeg und Trilex gegeben. „Wir haben uns den gesamten Bahnhof angesehen und festgestellt, dass man einige Sachen verbessern kann“, sagte Christoph Mehnert, Vize-Geschäftsführer beim Verkehrsverbund, der SZ. Seinen Angaben zufolge gibt es aber keine groben Mängel, sondern nur abzustellende Kleinigkeiten wie missverständliche Wegweiser-Pfeile oder Bezeichnungen von Gleisen, die es nicht mehr gibt.

Um eine größere Sache ist die Bahn dann aber doch gebeten worden: Ob sie den ebenerdigen Übergang zwischen dem Bahnsteig am Bahnhofsgebäude und dem Inselbahnsteig für alle Fahrgäste freigeben und damit die baustellenbedingten Umwege minimieren könnte. Bisher durfte der Übergang über die Gleise nur von Behinderten, nach vorheriger Anmeldung und in Begleitung von Aufsichtspersonal benutzt werden. Die anderen Passiere müssen die Tunnel benutzen. Da derzeit aber keine Gleise liegen, könnte der Übergang vielleicht für alle Passagiere freigegeben werden, so Mehnert. Seinen Aussagen zufolge will die Bahn den Wunsch prüfen. Sie selber äußerte sich auf SZ-Nachfrage nicht zu dem Treffen. (SZ/tm)

