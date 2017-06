Bahn lockt mit Teilzeit-Card Die Rabattkarte der Eisenbahn lässt sich nun monatlich kündigen. Das kostet aber mehr.

Zug über Schirgiswalde in der Oberlausitz: Neue Bahncards sollen die Stammkunden halten. © Georg Moeritz

Die Deutsche Bahn erweitert ihr Sortiment an Bahncards. Im Verlauf dieses Sommers bringt das Unternehmen eine monatlich kündbare Variante der Rabattkarte heraus. Verkaufsstart war an diesem Sonntag, das Ende der Sonderaktion ist für den 31. Juli vorgesehen. Das Unternehmen teilte in Berlin mit, mit diesem Angebot reagiere die Deutsche Bahn „auf den häufig geäußerten Kundenwunsch nach einer flexiblen Bahncard“.

An der Funktionsweise ändert sich nichts. Besitzer einer Karte erhalten einen Preisnachlass von 25 Prozent oder 50 Prozent auf den regulären Fahrpreis. 25 Prozent Abschlag gibt es auf die Sparpreise. Neu ist, dass die Karten nach einer Mindestlaufzeit von drei Monaten jederzeit monatlich kündbar sind. Daher kommt auch ihr Name: Bahncard Flex. Dafür sind die neuen Karten auch etwas teurer als die Jahresabos. Los geht es bei 6,50 Euro pro Monat in der zweiten Klasse für die Bahncard Flex 25. In der ersten Klasse kostet sie 13 Euro. Die Bahncard Flex 50 schlägt mit einem Monatsentgelt von 25 Euro in der zweiten und mit 50 Euro in der ersten Klasse zu Buche.

Das Angebot gilt auch für die ermäßigten Bahnkarten für Kunden bis zum Alter von 26 Jahren. Für die My Bahncard Flex 25 verlangt die Bahn 4,50 Euro in der zweiten und neun Euro in der ersten Klasse. Die Variante für 50 Prozent Rabatt kostet monatlich je nach Wagenklasse acht Euro oder 26 Euro. Alle neuen Karten gelten dann auch in den Verkehrsverbünden, die das City-Ticket anbieten, mit dem man am Start und Zielort gratis mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof hin oder von ihm weg fahren kann. Zwar erscheinen die Kosten wegen der geringen monatlichen Belastung niedrig. Doch sind die flexiblen Rabattkarten im Vergleich zum Jahresabo deutlich teurer. Für die normale Bahncard 25 berechnet das Unternehmen im Jahr 62 Euro, als Flexkarte auf das Jahr gerechnet 78 Euro. Die Flexkarte mit 50 Prozent Nachlass ist im Jahr mit 300 Euro 45 Euro teurer als die reguläre Schwester.

Das Angebot passt in die bisherige Strategie der Bahn. Mit Lockangeboten will das Unternehmen neue Kunden in die Züge locken und dauerhaft an sich binden. Dabei probiert die Bahn immer neue Sonderaktionen aus. Laufen sie gut, werden sie beibehalten oder wiederholt. Das ist zum Beispiel bei den Tickets mit einem Pauschalpreis vom 19 Euro oder 29 Euro der Fall. Überzeugt das Angebot nicht, verschwindet es schnell wieder vom Markt.

