Bahn lehnt Forderungen der Lokführer ab

Die Arbeitszeitregeln werden zum Knackpunkt der Tarifverhandlungen für das Zugpersonal der Deutschen Bahn AG. Das Unternehmen unterbreitete bei den Verhandlungen am Dienstag in Frankfurt zwar erste eigene Vorschläge zur Entlastung bestimmter Personalgruppen, wies aber auf der anderen Seite die Forderungen der Lokführergewerkschaft GDL strikt zurück. Ein Angebot zum Entgelt gab es nicht. Die vorgeschlagenen Entlastungen könnten beispielsweise im Güterverkehr und in einzelnen Regionen wie den Großräumen München oder Stuttgart greifen, erläuterte eine Bahn-Sprecherin.

Die Überprüfung der 25 GDL-Forderungen habe bestätigt, dass ihre Umsetzung praktisch zu einer Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich führen würde, sagte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber. „Unser Arbeitszeitsystem würde zu einem starren Korsett, sodass niemand seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von 39 Stunden erfüllen könnte.“ Die Gespräche sollen am 11. November in Bonn fortgesetzt werden. (dpa)

