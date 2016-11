Bahn lässt Trasse untersuchen Wo demnächst die Bahn die Strecke Dresden-Berlin ausbaut, schaut derzeit eine Archäologin auf dem Baufeld in den Boden.

© Symbolfoto/Arvid Müller

Am Gewerbegebiet Zschieschen, rechter Hand der Bundesstraße Richtung Priestewitz, graben die Bagger. Hier wird auf einem etwa drei Meter breiten Streifen der Boden abgetragen. Wie die SZ auf Anfrage von der Bahn AG erfuhr, wird hier die Baustelleneinrichtung für den Streckenausbau vorbereitet. In wenigen Wochen beginnen die Arbeiten an der Bahntrasse Dresden-Berlin im Stadtgebiet (siehe Seite 15).

Im Vorfeld finden auch die regulären archäologischen Voruntersuchungen statt. Dazu muss der Boden abgezogen werden, damit die Mitarbeiterin vom Landesamt die Fläche begutachten kann. Noch ist nach ihrer Auskunft nichts gefunden worden. Noch etwa zwei Wochen werden diese Untersuchungen andauern.

zur Startseite