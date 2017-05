Bahn lädt zur Lärmschutz-Debatte Fachleute wollen am 19. Juni mit Anwohnern über Maßnahmen im Elbtal diskutieren. Erste Pläne wurden schon überarbeitet.

Wenn Güterzüge durchs Elbtal fahren, wird es oft laut. Die Lärmbelastung soll verringert werden, verspricht die Bahn. © Marko Förster

Seit Wochen wird in den Gemeinden im Elbtal über die Machbarkeitsuntersuchung zur Reduzierung des Bahnlärms diskutiert. Die wurde von der Bahntochter DB Netz AG in Auftrag gegeben. Bei der ersten Veröffentlichung im März wurde bereits eine öffentliche Informationsveranstaltung angekündigt. Jetzt wurde der Termin genannt. Die DB Netz lädt Anwohner der Bahnstrecke und Interessierte am Montag, dem 19. Juni, in den Ratssaal in Pirna ein.

Es geht um die Reduzierung des vom Schienenverkehr verursachten Lärms. „Unser Ziel ist es daher, den Lärm bis zum Jahr 2020 – ausgehend vom Jahr 2000 – zu halbieren“, erklärt der Konzernbevollmächtigte der Deutsche Bahn AG in Sachsen, Eckart Fricke. Insbesondere im Elbtal soll es leiser werden. In der vom Ingenieurbüro Obermeyer erarbeiteten Untersuchung werden unter anderem Lärmschutzwände empfohlen, die bis zu drei Meter hoch sind. Das wurde in einigen Gemeinden bereits kontrovers diskutiert. Dort wurde auch nach genauen Messwerten gefragt.

Bei der DB Netz AG gingen bereits zahlreiche Anmerkungen und Ergänzungswünsche ein. „Dafür bedanken wir uns“, erklärt Fricke. Diese würden – soweit es möglich ist – bei der Überarbeitung der Untersuchung Berücksichtigung finden. Über den aktuellen Stand wolle die Bahn nun mit Anwohnern ins Gespräch kommen.

Infoveranstaltung am 19. Juni, 16 bis 20 Uhr, Großer Ratssaal, Am Markt 1/2 in Pirna

