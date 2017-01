Bahn informiert über Ausbaupläne Vom Schallschutz bis zur Umleitung – am Donnerstag werden die Vorhaben zwischen Zeithain und Leckwitz vorgestellt.

Die DB Netz AG sowie die Gemeinden Nünchritz und Glaubitz laden am Donnerstag zu einem Informationsgespräch über den Ausbau der Strecke Leipzig-Riesa-Dresden zwischen dem Abzweig Zeithain-Bogendreieck und dem Abzweig Leckwitz ein. Dabei sollen die betroffenen Anwohner über den aktuellen Stand der Planungen, konkrete Bauarbeiten, einzelne Bauabschnitte und über die Auswirkungen des Baugeschehens informiert werden. Die Schwerpunkte liegen dabei laut DB Netz AG auf der Trassierung sowie dem Ersatz der zwei Bahnübergänge in Glaubitz, auf den geplanten neuen Eisenbahnüberführungen, dem Schallschutz und der Fußgängerunterführung, auf den notwendigen Medienverlegungen, auf Umwelt- und Artenschutz. Außerdem werden unter anderem die Konzepte für die Verkehrsumleitungen während der Bauzeit vorgestellt. Ansprechpartner werden an dem Nachmittag Projektleiter Klaus Riedel sowie Vertreter der Planungsgemeinschaft Gauff Rail Engineering GmbH & Co. KG und Schüssler-Plan GmbH zur Verfügung stehen. (SZ)

Die Informationsveranstaltung zum aktuellen Stand der Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens findet am Donnerstag, 26. Januar, um 16.30 Uhr in der Aula der ASG, Adolph-Kolping-Platz 1 in Nünchritz, statt.

