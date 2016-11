Bahn hübscht den Bahnhof auf An den Bahnsteigen und der Unterführung wird eifrig geputzt und gestrichen. So umfangreiche Arbeiten gab es dort lange nicht.

Der Riesaer Bahnhof. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Man könnte meinen, der Riesaer Bahnhof ließe jetzt schon den Frühjahrsputz über sich ergehen. Im Herbst? Seit Anfang Oktober werden die Aufzüge und die Unterführung gereinigt sowie die Sitzgruppen, das Toilettenhäuschen, Geländer und Treppenaufgänge gestrichen. Neue Warnschilder und Bahnsteigbezeichnung sind auf dem Weg nach Riesa. Die Treppenmarkierungen zu den Bahnsteigen wurden bereits nachgezogen und fehlende Seitenscheiben der Windschütze durch neue Glasscheiben ersetzt. Weiterhin sei eine neue Fahrgastinformationsanlage für den Bahnhof Riesa geplant, diese werde voraussichtlich in den nächsten drei Monaten kommen. Das teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit.

Insgesamt investiert die Bahn rund 45 000 Euro am Bahnhof Riesa. In den letzten Jahren seien bereits mehrere Instandhaltungsarbeiten am Empfangsgebäude durchgeführt worden, zum Beispiel am Dach oder kleine Putzarbeiten an der Fassade. Jedoch nicht in diesem Umfang, so die Deutsche Bahn.

Ende November oder Anfang Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

