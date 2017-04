Bahn frei in der Sächsischen Schweiz Das Elbtal wird dieses Wochenende zum Ziel für Eisenbahnfans. In der Herrenleite gibt es ein besonderes Schmankerl.

Im Feldbahnmuseum Herrenleite wird derzeit alles vorbereitet, damit die Besucher zu den Bahnerlebnistagen einen unvergesslichen Tag erleben werden. Sie können zum Beispiel eine Runde mit den Feldbahnen drehen. © Norbert Millauer

Es wird geschnauft und gerattert, gedampft und gepfiffen – laut und auch leise. Wenn diese Symphonie im Elbtal zu hören ist, handelt es sich nicht zwangsweise um den ungeliebten Bahnlärm. Zumindest nicht an diesem Wochenende. Denn am 22. und 23. April finden die bereits zehnten Bahnerlebnistage in der Sächsischen Schweiz statt. Hier kommen Fans der verschiedensten Bahnarten und -größen voll auf ihre Kosten. Alle Bahnattraktionen der Sächsischen Schweiz laden an diesem Erlebniswochenende Groß und Klein zum Entdecken ein.

Auch das Feldbahnmuseum Herrenleite in Lohmen öffnet seine Tore an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr. Das Museum zeigt schmalspurige Industriebahnen, die früher in allen Bereichen der Wirtschaft zu finden waren: in Ziegeleien, Steinbrüchen, Baubetrieben oder der Land- und Forstwirtschaft.

Wo noch etwas los ist zurück 1 von 8 weiter Schwarzbachbahn Kohlmühle, Betrieb einer Feldbahnanlage, Modellbahnausstellung Kleine Sächsische Schweiz Dorf Wehlen, Fahrten mit der Miniaturbergbahn durch die Miniaturparkanlage Kirnitzschtalbahn Bad Schandau, Linienfahrten mit einem historischen Kirnitzschtalbahnzug, Werkstatt geöffnet, Führungen durchs Depot Miniatur-Elbtal Königstein, Nachbildung des Elbtals von Obervogelgesang bis Bad Schandau in klein Tillig Modellbahnen Sebnitz, vieles rund um TT-, H0- und Schmalspurbahnen Gartenstüb’l Stolpen Eröffnung der Fahrsaison, die Bestellung kommt mit der Miniatureisenbahn direkt zum Tisch, bezahlt wird beim Schaffner Parkcafé Gottleuba Bahnhofsfest mit Modellbahnausstellung, Besichtigung des Personenwagens „Donnerbüchse“ Eisenbahnwelten Rathen, weltgrößte Miniatur-Garteneisenbahnanlage, Kinderecke mit Rangiergleisen

Das Programm-Highlight in diesem Jahr: „Auf der Strecke zwischen Herrenleite und Mockethal können unsere Besucher mit einer Motordraisine mitfahren“, sagt Vereinsmitglied Michael Lenk. Er ist begeistert, dass der Verein so eine Fahrt in diesem Jahr erstmalig anbieten kann. „Das erweitert unser Angebot um eine tolle Attraktion“, sagt er. Dafür konnten sie die Langenauer Eisenbahnfreunde gewinnen, die extra ihre Draisine mitbringen werden.

Natürlich kann auch mit den Feldbahnen des Vereins gefahren werden. Während solch einer Fahrt geht man automatisch auf einen Streifzug durch die Vergangenheit. Denn auf dem Gelände existieren Gebäude aus unterschiedlichen Epochen, angefangen von der Steinbruchzeit vor dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu den 1980er-Jahren. Nicht weniger beeindruckend ist die Fahrzeugsammlung des Vereins. Seit Ende der 1970er-Jahre konnte der Verein etwa 100 Lokomotiven und über 400 Wagen zusammentragen. Die älteste Lok ist von 1914, die jüngste von 1985. „Unsere umfangreiche Sammlung kann an diesem Tag besichtigt werden“, sagt Michael Lenk. Er freut sich auf viele Besucher.

An beiden Tagen können interessierte Besucher um 14 Uhr bei einer Führung von Michael Lenk alles über die Geschichte der Feldbahnsammlung und des ehemaligen Mineralölwerks erfahren. Er ist seit 1982 im Verein und hat daher vieles selbst miterlebt. Der Eintritt für Kinder kostet einen Euro, Erwachsene zahlen vier Euro, eine Familienkarte gibt es für acht Euro.

