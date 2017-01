Bahn frei fürs zweite Wintersportwochenende Winterdienstler und die Pistenbullyfahrer haben die Wege freigemacht. Dabei können auch Ausflügler mithelfen.

Immer wieder blockieren Autofahrer am Loipenparkplatz in Zinnwald die Zufahrt für die Pistenbullys. Die Stadt bittet eindringlich, das Halteverbot zu beachten. © Thomas Kirsten



Der Januar schickt sich an, mal wieder was aus sich zu machen. „Es scheint nach langer, langer Zeit, ein echter Wintermonat zu werden“, sagt Lothar Schirrmeister. Mitte der Woche konnte der Wetterbeobachter an der Station in Zinnwald dicke zweistellige Minusgrade verzeichnen – nach elf Jahren zum ersten Mal. Und dann kam auch gleich eine Ladung Schnee hinterher.

Inzwischen sind die Temperaturen deutlich milder geworden. Doch Zinnwald blieb im Gegensatz zu den tieferen Lagen immer im Minusbereich. Freitagmittag zeigte die Quecksilbersäule minus zwei Grad an. Das fühlte sich allerdings deutlich kälter an. „Markant ist immer noch der Sturm“, sagt Schirrmeister. Mit Spitzen von 90 Kilometer pro Stunde fegten Böen über den Erzgebirgskamm. Der unangenehme Wind ließ aber im Laufe des Tages etwas nach. Dafür gab es wieder Neuschnee. Binnen 24 Stunden wuchs die Schneehöhe um sechs auf insgesamt 71 Zentimeter. Und es kündigte sich weiterer Flockenwirbel an. Selbst im Tiefland sollte übers Wochenende der Regen mehr und mehr in Schnee übergehen. Zum Skifahren oder Rodeln wird das zwar nicht reichen. Wer sich das Vergnügen aber nicht entgehen lassen will, sollte ins obere Osterzgebirge fahren. „Skifahren ist ohne Einschränkungen möglich“, sagt Lothar Schirrmeister. „Es wird am Wochenende richtig Spaß machen.“ Zumal die Schneefälle nachlassen.

Die Skiregion in und um Altenberg ist für das zweite Wintersportwochenende in dieser Saison gerüstet. Der städtische Bauhof und Privatunternehmen waren noch am Freitag mit vier Fahrzeugen in Zinnwald im Winterdienst im Einsatz, informiert Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Die Loipen sind gespurt. In Altenberg, Rehefeld, Schellerhau und Hermsdorf/Erz. öffnen die Skilifte wieder. Und es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Autofahrer sollten aber unbedingt die Verkehrsschilder beachten. So stellen sich immer wieder Ausflügler in den Halteverbotsbereich – mit fatalen Folgen. Auf dem Loipenparkplatz in Zinnwald ist dort zum Beispiel die Zufahrt für die Pistenbullyfahrer, die dann nicht auf die Loipe kommen und diese spuren können. Gleiches gilt auch für Waldwege, die zudem als Rettungswege gebraucht werden.

