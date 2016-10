Bahn frei für mehr Sicherheit Beim Landesfahrradturnier wetteifern 80 Kinder und Jugendliche um die Plätze. Einen vorderen erreicht ein Döbelner.

Maximilian Lohr (11) aus Döbeln erreichte beim Landesfahrradturnier des ADAC den dritten Platz in seiner Altersklasse. Foto: Dietmar Thomas

Warten, bis es grün wird, dann den Schulterblick nicht vergessen und langsam anfahren, bis schon die erste Hürde auf den Radfahrer wartet: Ein Spurbrett, von dem er mit den Reifen nicht abrutschen darf.

Klingt fast wie im Straßenverkehr, doch am Sonnabend wird dafür erst mal geübt, auf dem Landesfahrradturnier in der Stadtsporthalle Döbeln. Dort nutzen etwa 80 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 15 Jahren die Möglichkeit, ihre Fahrfähigkeiten in einem spielerischen Wettbewerb unter Beweis zu stellen. Aus ganz Sachsen sind die Radler meist mit Familie und Freunden angereist.

Organisiert wird dieses Turnier vom ADAC, der schon seit 1992 solche Wettkämpfe veranstaltet. Karsten Müller vom ADAC Sachsen erklärt: „Mit den Fahrradturnieren wollen wir die Verkehrssicherheit erhöhen. Die Teilnehmer werden an den verschiedenen Stationen unterschiedlichen Herausforderungen ausgesetzt, bei deren Meisterung sie ihr Fahrrad voll im Griff haben müssen.“

Insgesamt gibt es acht solcher Aufgaben, die vom richtigen Anfahren bei der Ampel über einen Spurwechsel mit Handzeichen bis zu einem Slalom auf Zeit reichen. Die größten Schwierigkeiten bereitet den Kindern der Achter. „Bei dem müssen sie eine Acht fahren, ohne dabei die zuvor aufgestellten Klötze links und rechts des Fahrstreifens umzuwerfen“, so Müller. Wenn eine Aufgabe nicht richtig geschafft wird, gibt es Fehlerpunkte.

„Es geht hier aber nicht um Titel und Pokale, sondern um den Spaß an der Teilnahme und die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Dieses Konzept wird immer wieder gut angenommen, was uns natürlich sehr freut“, so Müller. Von sicheren Fahrradfahrern profitierten nicht nur die Radler alleine, sondern auch Autofahrer und Fußgänger.

Für die Döbelner Jungs der Altersklasse 2 ist Maximilian Lohr angetreten. Er erreichte den dritten Platz. Damit hat er nur knapp die Fahrt zum Bundesfahrradturnier verpasst, zu dem die Bestplatzierten der drei verschiedenen Altersklassen, getrennt nach Jungen und Mädchen, zugelassen werden. Das Bundesturnier mit den Siegern aus den Landesturnieren ist für November in Münster geplant.

