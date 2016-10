Bahn frei für den Schwerlasttransport Über Rammenaus fast fertige neue Straße rollt noch vor der Freigabe eine Riesenwalze. Weil es auf der A4 ein Nadelöhr gibt.

Der Schwertransport, der in der Nacht zu Mittwoch kommt, darf dort fahren, wo für Autos eine Sperrung gilt. © Rocci Klein

Für Autos ist die neu gebaute Straße noch gar nicht auf beiden Seiten freigegeben, da rollt schon ein Schwertransporter drüber: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch – voraussichtlich zwischen 1 und 2 Uhr – passiert ein großer Lkw mit mächtig Ladung die Hauptstraße in Rammenau und damit auch den Abschnitt zwischen Einkaufsmarkt und Ortsausgang. Dieser ist derzeit halbseitig gesperrt. Die Firma Multilift aus Görlitz lässt eine große Stahlwalze transportieren, wie es auf Anfrage bei Multilift hieß. Der Transport führe von Dresden nach Hagenwerder und von dort in ein Stahlwerk in Polen. Grund für die Durchfahrt in Rammenau aus Richtung Bretnig ist die beachtliche Höhe der Ladung. Mit etwa 5,20 Metern Höhe und gut fünf Metern Breite kann das Fahrzeug nicht unter der Grünbrücke über der A 4 nahe dem Rammenauer Ortsteil Röderbrunn durchfahren. „Das Problem hatten wir schon mehrfach. Aus diesem Grund müssen Schwertransporte immer durch unseren Ort fahren“, so Rammenaus Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski.

Parkverbot in der Nacht

Die Grünbrücke über der A 4 weist nach Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr zwar über dem Hauptfahrstreifen in Richtung Bautzen eine Höhe von 5,77 Meter auf, aufgrund der Neigung sind es über dem Standstreifen aber nur 5,05 Meter. Und damit zu wenig für den Transport. Die 50 Meter lange Grünbrücke besteht seit 1997, damit Wildschweine, Rehe, Muffelwild, Füchse und Marder ohne Gefahr die Straße queren.

Wenn der Lkw nachts an der Straßenbaustelle in Rammenau eintrifft, werden Multilift-Mitarbeiter, die den Transport begleiten, Warnbaken wegräumen und nach dem Passieren sofort wieder aufstellen. Durch die Baustelle werde sehr langsam gefahren, hieß es aus der Firma. In der gesamten Ortslage gilt an beiden Seiten der Hauptstraße von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ein Parkverbot.

Die Baustelle auf der Hauptstraße zwischen Einkaufsmarkt und Ortsausgang ist der letzte Bauabschnitt für eine komplette Erneuerung der Rammenauer Ortsdurchfahrt. Ab 1. November soll sie für Autofahrer wieder auf zwei Spuren freigegeben sein. Busse fahren bereits seit Montag wieder.

