Bahn feiert Tempo 300 zwischen Berlin und München

Berlin. Nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) demnächst den Zug, wenn sie in Sachen Regierungsbildung zur Abstimmung mit der CSU nach München muss? Oder verordnen sich die Granden der Schwesterpartei für den Weg nach Berlin künftig statt der Senator-Lounge am Flughafen das Bordbistro im ICE?

Immerhin verheißt die Deutsche Bahn jener neuen Hochgeschwindigkeitstrasse Konkurrenzfähigkeit gegenüber Auto und Flugzeug. Die Fahrzeit sinke von sechs auf unter vier Stunden – mit Folgen auch anderswo. Der Fahrplanwechsel an diesem Wochenende sei „die größte Angebotsverbesserung in der Geschichte der Deutschen Bahn AG“, heißt es dort. Mehr als ein Drittel der Fernverkehrszüge fahren dann auf neuen Strecken, mit moderneren Fahrzeugen oder zu anderen Zeiten.

Alles dreht sich um die Aus- und Neubautrasse Berlin–München, welche am Freitag im Beisein der Kanzlerin und drei Ministerpräsidenten eröffnet wurde – darunter Sachsens Premier Stanislaw Tillich (CDU). Der 107 Kilometer lange Neubauabschnitt zwischen Erfurt und Ebensfeld bei Bamberg ist das letzte Teilstück des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nummer acht. Ab Sonntag rauschen täglich 35 ICE-Züge mit bis zu 300 km/h über die Trasse mit 22 Tunneln und 29 Brücken. Bei der festen Fahrbahn dort sind die Schienen nicht auf Schwellen, sondern auf Betonplatten montiert. Statt Signalen gibt es Funkmasten. Der Lokführer erhält die Signale aus der Zentrale auf Monitore im Cockpit.

Für Frank Kniestedt von der Deutschen Bahn (DB) ist es mehr als eine Fahrzeitverkürzung: „Das sind ganz andere Welten“, sagt der DB-Sprecher für Großprojekte. Die 623 Kilometer von München nach Berlin schafft ein ICE-Sprinter „in kaum vier Stunden, zwei Stunden weniger als zuvor“. Der normale ICE mit ein paar zusätzlichen Haltestationen braucht 30 Minuten mehr.

„Mit dem Angebot wird die Bahn dem Flug deutliche Marktanteile abnehmen“, ist Alexander Dobrindt (CSU), bis Ende Oktober Bundesverkehrsminister, sicher. Experten sehen die Schiene in dieser Relation gegenüber Auto und Fernbus konkurrenzfähig. Die Bahn will ihre Fahrgastzahlen zwischen der bayerischen und der Bundeshauptstadt von 1,8 auf 3,6 Millionen Reisende verdoppeln. Doch Hubert Weigert, Vorsitzender der Naturschutzorganisation BUND Bayern, spricht von Schönfärberei. Noch vor zehn Jahren sei der ICE eine Stunde schneller gewesen als zuletzt. Er habe das Gefühl, dass die Fahrzeit gezielt verlangsamt wurde, um jetzt große Zeitgewinne verkaufen zu können. Auch propagierte Verbesserungen für 17 Millionen Menschen stellt der BUND infrage. Auch Chemnitz und Jena sind außen vor.

Laut der Deutschen Bahn profitieren von der neuen Strecke auch Reisende von und nach Dresden. Dank schnellerer Anschlüsse über den neuen ICE-Knoten Erfurt verkürze sich die Reisezeit nach Bayern um etwa eine Stunde: so nach Nürnberg auf dreieinhalb Stunden und nach München auf 4:45 Stunden. Urlauber aus Dresden brauchten nur noch 6:30 Stunden in die Alpen bei Garmisch-Partenkirchen.

Der Fahrplanwechsel hält auch abseits der Supertrasse Verbesserungen bereit. Nach Abschluss des Ausbaus zwischen Berlin und Dresden (die SZ berichtete am Mittwoch) seien die Fahrzeiten auf der Strecke vereinheitlicht: Die Reisezeit verkürzt sich um neun auf 107 Minuten. Neu ist, dass alle Züge der Linie wieder in Dresden-Neustadt halten. Eine Hiobsbotschaft ist aber der Wegfall des ungarischen Nachtzugs „Metropol“ Berlin–Dresden–Budapest/Wien. Die Deutsche Bahn hatte sich 2016 vom Geschäft mit Schlaf- und Liegewagen verabschiedet, so zwischen Dresden und Zürich.

„In Zukunft wird sich die Fernverkehrsanbindung von Dresden weiter verbessern“, verspricht die Bahn. „Wie geplant wollen wir ab Dezember 2019 eine neue Intercity-Linie von Rostock über Berlin nach Dresden einführen.“ Zusammen mit der schnellen EC-Linie Hamburg–Prag erhalte die Landeshauptstadt dann in jeder Stunde eine Direktverbindung von und nach Berlin. Diese Linie werde auch eine Direktanbindung in 90 Minuten zum Berliner Flughafen BER ermöglichen – so er fertig ist.

Zum Fahrplanwechsel konzentrieren sich die News auf den Regionalverkehr: Durch die spätere Abfahrt der Fernverkehrszüge Richtung Leipzig fahren die Regionalzüge ab Dresden-Hauptbahnhof bereits zur Minute 14 Richtung Riesa/Leipzig ab. Auf der Linie 3 Dresden–Tharandt–Freiberg fährt die S-Bahn ab Hauptbahnhof bereits zur Minute 34 Richtung Tharandt ab.

Der sächsische Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn (Bündnis 90/Grüne) kritisiert, dass die neue ICE-Strecke nicht nach Kriterien des Deutschland-Takts geplant sei. Folge: langes Warten auf Anschlusszüge an den Knoten Leipzig und Erfurt. Das Prinzip „erst bauen, dann Fahrplan erstellen“ müsse der Vergangenheit angehören.

Carsten Schulze, vom Fahrgastverband Pro Bahn sieht es ähnlich. Und: Deutschland vernetze zu wenig, kritisiert der Sprecher für Mitteldeutschland. Dresden und Leipzig gehörten aber zu den Gewinnern.

Und was ist mit der Vorbildwirkung der Kanzlerin? Für Dirk Flege, Chef der Allianz pro Schiene, und andere Bahn-Verfechter wären andere Signale wichtiger: „Unzeitgemäße Wettbewerbsvorteile des umweltschädlichen Fliegers“ bei den Energiesteuern, bei der Mehrwertsteuer, beim Emissionshandel und bei den Fahrgastrechten gehören nach ihrer Ansicht abgeschafft.

