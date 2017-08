Bahn dementiert Salami-Taktik Die Deutsche Bahn AG reagiert damit auf einen Vorwurf aus dem Großenhainer Rathaus zum weiteren Ausbau der ICE-Strecke.

Großenhains Bauamtsleiter Tilo Hönicke geht auf den Gleisen in der Nähe des Berliner Bahnhofs, wo die derzeitige Bahnbaustelle Kottewitz-Großenhain endet. Hier soll es in ein paar Jahren mit dem ICE-Streckenausbau weitergehen. Die Vorplanung läuft und sorgt zurzeit für Unmut im Rathaus. © Kristin Richter

Die Leipziger Pressestelle der Deutschen Bahn AG weiß, wie man sich am besten zu einem sich anbahnenden Konflikt äußert. Sachlich hat sie jetzt auf einen Kommentar des Großenhainer Bauamtsleiters Tilo Hönicke reagiert. Er hatte der Bahn eine „Salami-Taktik“ vorgeworfen. Scheibchenweise würde die hiesige Stadtverwaltung immer wieder um neue Stellungnahmen gebeten. Sie betreffen den weiteren Ausbau der ICE-Strecke Dresden-Berlin. Deren Trasse soll in ein paar Jahren von Großenhain nach Elsterwerda erneuert werden.

„Dieser Abschnitt befindet sich in einer frühen Planungsphase“, schreibt die Pressestelle der Bahn auf Nachfrage der SZ. Die Abstimmungen zu den technischen Lösungen seien noch nicht abgeschlossen. Deswegen würden sich derzeit fortlaufend neue Erkenntnisse in Bezug auf mögliche Varianten ergeben. Diese müssten mit den „Kreuzungspartnern“ – in diesem Fall mit der Stadt Großenhain – erörtert werden. „Eine Salami-Taktik der Bekanntgabe von Informationen ist aus unserer Sicht nicht gegeben“, argumentiert die Bahn-Pressestelle.

Voraussichtlich 16 Bauwerke

Für den Streckenausbau zwischen Elsterwerda und dem Berliner Bahnhof in Großenhain sei die Grundlagenermittlung abgeschlossen. „Wir befinden uns aktuell in der Vorplanung“, bestätigt ein Bahnsprecher. Nach jetzigem Stand umfassen die geplanten Baumaßnahmen den Streckenausbau für Geschwindigkeiten von 200 km/h auf einem rund 20 Kilometer langen Abschnitt. Dazu gehören der Tief- und Oberbau, die Erneuerung der Telekommunikationsanlagen, die durchgehende Ausrüstung mit dem Zugsicherungssystem ETCS (European Train Control System) sowie die Errichtung von drei elektronischen Stellwerken.

Des Weiteren sollen die vorhandenen Bahnübergänge im Streckenabschnitt beseitigt und entsprechende Ersatzmaßnahmen (z. B. Straßenüberführungen) realisiert werden. Rechtlicher Hintergrund: Ab Streckengeschwindigkeiten größer als 160 km/h sind Bahnübergänge nicht erlaubt. Insgesamt sei der Umbau von voraussichtlich 15 bestehenden Eisenbahnüberführungen und einer Straßenüberführung geplant.

Für acht dieser Eisenbahnüberführungen hatte das Eisenbahn-Bundesamt im Namen der Bahn um Stellungnahme gebeten. Das macht Hönicke stutzig. Nicht nur er fragt sich im Großenhainer Rathaus, warum die Bahn kein Gesamtkonzept für den weiteren ICE-Streckenausbau vorlegt. Er befürchtet, dass mit den schrittweisen Stellungnahmen ein öffentliches Planfeststellungsverfahren umgangen werden soll.

Antwort schuldig geblieben

Die Pressestelle der Bahn dementiert und schreibt: „Wir gehen von einem Planfeststellungsverfahren aus. Vier Brückenerneuerungen sind jedoch in der Realisierung vorzuziehen, da der Zustand der Brücken das erfordert. Zu diesen vier Brücken sind separate Planrechtsverfahren beantragt worden.“

Diese Planrechtsverfahren sind für Bauherren, hier die Deutsche Bahn AG, unkomplizierter, weil die Öffentlichkeit größtenteils außen vor bleibt. Also auch die Stadt Großenhain.

Der Stadtrat hatte im Frühjahr den separaten Planrechtsverfahren für die ersten vier Brücken zugestimmt, um dem dringenden Neubau nicht im Weg zu stehen. Immerhin sollen sie schon im nächsten Jahr abgerissen und wieder errichtet werden. Das ist weit vor dem eigentlichen ICE-Streckenausbau zwischen Großenhain und Elsterwerda. Laut Bahn-Pressestelle soll er voraussichtlich im Zeitraum von 2025 bis 2028 realisiert werden.

Doch im Juni beantragte die Deutsche Bahn, vier weitere Eisenbahnüberführungen zu ertüchtigen. Und genau das brachte Bauamtsleiter Hönicke auf die Palme. „Jetzt geht der Ringelpiez wieder von vorne los“, schimpfte er. Bereits bei der Planung des ersten ICE-Streckenabschnitts von Kottewitz nach Großenhain habe die Bahn versucht, die Gesamtstrecke zu unterteilen, um mit mehreren kleinen Planrechtsverfahren ein großes Planfeststellungsverfahren zu umgehen. – Die Bahn äußerte sich bisher nicht zu den vier weiteren Eisenbahnüberführungen.

zur Startseite