Bahn-Betriebe unterstützen Löbau-Wette

Symbolbild: Wer am Sonnabend in historischer Uniform reist, kann die Trilex-Züge kostenlos nutzen. © SZ-Archiv/Nikolai Schmidt

Löbau. Der Verkehrsverbund Zweckverband Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) und die Länderbahn wollen das Gelingen von Löbaus Weihnachtswette im MDR-Fernsehen unterstützen. Das berichtet Alfred Simm von den Ostsächsischen Eisenbahnfreunden (Osef) aus Löbau.

Demnach können Fahrgäste, die am Sonnabend den Verein Osef und die Stadt Löbau bei der Erfüllung der Aufgaben des MDR-Sachsenspiegels unterstützen möchten, in historischen Eisenbahnuniformen die Trilex-Züge am Sonnabend, ab 12 Uhr, kostenfrei nutzen. Die Rückfahrt muss bis 22 Uhr beendet sein, geben die Unternehmen vor. Löbau hat die Aufgabe erhalten, beim Weihnachtsmarkt auf der Bühne eine Modelleisenbahn und 50 Personen in Uniformen von Schaffner, Lokführer oder Heizer zu präsentieren. Das sendet der MDR dann ab 19 Uhr live im Sachsenspiegel.

Der sächsische Heimatsender ist im Advent mit seiner Weihnachtstour in ganz Sachsen unterwegs. Löbau ist am Sonnabend die letzte von fünf Stationen. Die bisherigen Gastgeberstädte haben alle ihre Aufgaben erfüllen können. In Marienberg mussten am vergangenen Wochenende zum Beispiel 50 Einwohner mit Schwibbogen auf die Bühne kommen. (SZ/rok)

