Bahn beseitigt die Gefahrenstellen

Immer wieder blockieren Bäume die Bahnstrecken, auch im Raum Kamenz. © Städtebahn

Kamenz / Großröhrsdorf. Nach der Stilllegung einer Trasse kommt nun Bewegung in den Streit zwischen Städtebahn Sachsen (SBS) und Deutscher Bahn AG (DB) um die Pflege der Vegetation am Schienenstrang. In Richtung Altenberg wird bereits zurückgeschnitten und gesägt.

DB Netz AG habe außerdem am Dienstag bestätigt, dass nunmehr die Vegetationsprobleme der anderen von der Städtebahn befahrenen Strecken von Dresden nach Kamenz, Königsbrück und Sebnitz erfasst und ebenfalls zurückgeschnitten werden. „Für die Strecke Dresden-Kamenz wurde bereits eine Videomessfahrt durchgeführt, deren Ergebnis bei den Arbeiten berücksichtigt wird“, so Städtebahngeschäftsführer Torsten Sewerin: „Es freut mich, dass das gemeinsame Bestreben zwischen SBS und DB Netz AG zu einem Ergebnis führt. Die Sicherheit der Fahrgäste sowie die der Mitarbeiter beider Unternehmen, ob DB AG oder Städtebahn, haben oberste Priorität.“

In Pulsnitz war zuletzt im Dezember ein Baum in einen Zug der SBS gestürzt. Der Notbremsung des Fahrers sei es zu verdanken gewesen, dass es bei materiellem Schaden blieb. (SZ)

zur Startseite