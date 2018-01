Bahn bereitet sich auf Sturm vor Mit Tief „Friederike“ drohen erneut Verspätungen und Zugausfälle. Die Länderbahn will gegensteuern.

Anfang Dezember blockierte bei Pulsnitz ein Baum den Schienenweg. Ein Anblick, der an den Bahnstrecken der Oberlausitz keine Seltenheit ist. © Städtebahn

Bautzen. Für die Nacht zum Donnerstag und den Tag ist erneut stürmisches Wetter angesagt – und die Länderbahn versucht, sich darauf einzurichten. So wurden seitens des Unternehmens, das die Verbindungen von Dresden nach Görlitz und Zittau betreibt, umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um im Bedarfsfall Maßnahmen wie Verminderung der Streckengeschwindigkeit oder auch bei Notwendigkeit der teilweise Einstellung des Zugverkehrs zu veranlassen, sagt Pressesprecher Jörg Puchmüller. Das Fahrpersonal wurde zu besonderer Aufmerksamkeit aufgerufen. Das Unternehmen bittet Reisende darum, sich vor Fahrtantritt am Donnerstag über die aktuelle Wetter- und Verkehrslage zu informieren und nicht dringend notwendige Reisen wenn möglich zu verschieben.

Nach der aktuellen Prognose des Deutschen Wetterdienstes zieht ab der Nacht zu Donnerstag und dem Tagesverlauf das Sturmtief „Friederike“ von Norden kommend über Sachsen. Dadurch kann es zu Beeinträchtigungen an der Infrastruktur und zu Einschränkungen im Bahnverkehr des Trilex kommen. Die Länderbahn-Leitstelle und die Sicherheitsverantwortlichen stehen bereits in regelmäßigen Kontakt zu den Leitstellen der DB-Netz AG.

In den vergangen Tagen und Wochen war es wiederholt zu Zugausfällen gekommen. So hatte heftiger Wind am Montagabend zwischen Arnsdorf und Bischofswerda einen Baum auf die Gleise geworfen. Erst nach vier Stunden konnte der Verkehr auf den Strecken zwischen Dresden und Görlitz sowie Zittau wieder aufgenommen werden. Auch die Städtebahn, die die Strecken nach Kamenz und Königsbrück sowie im Müglitztal betreibt, blieb nicht verschont. So war beispielsweise der Zugverkehr nach Altenberg wegen umgestürzter Bäume mehrere Tage lang komplett eingestellt. (szo)

