Bahn-Attacke auf Video? Ein Fahrgast wurde von einem Mann unvermittelt gewürgt. Die Polizei hofft nun auf die Aufzeichnungen einer Kamera.

In einem Zug der Mitteldeutschen Regiobahn ereignete sich der Angriff. © Kamprath

Es muss eine bizarre Situation gewesen sein. Der Zug der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) von Zwickau nach Dresden verlässt am Sonntagabend gerade den Bahnhof in Freital-Hainsberg. Da wird ein Fahrgast plötzlich von einem ihm unbekannten Mann festgehalten, gegen den Kopf geschlagen und heftig gewürgt. Nachdem die Bundespolizei den Fall am Dienstag bekannt gemacht hatte, gibt es nun neue Details zu dem kuriosen Vorfall.

Wie der Sprecher der Bundespolizei, Patrick Seiler, mitteilte, suchte das Opfer im Zug zunächst Schutz bei anderen Fahrgästen. 13 Minuten braucht der Zug von Hainsberg zum Dresdner Hauptbahnhof. Dort stiegen sowohl Täter als auch Opfer aus. Da der 33-Jährige Angst vor einer erneuten Attacke hatte, versteckte er sich für zehn Minuten in einem Lebensmittelladen im Hauptbahnhof. Anschließend sprach er zwei Bundespolizisten auf Streife an. Da die Beamten aber gerade im Einsatz waren, verwiesen sie ihn an die Wache im Bahnhof. Dort fand der Mann aber niemanden, wie er später zu Protokoll gab. Am nächsten Tag, als die Kopfschmerzen nicht nachlassen wollten, meldete er sich nochmals bei der Bundespolizei. „Die Würgemale an seinem Hals waren noch deutlich zu sehen“, sagt Seiler.

Die Bundespolizei, zu deren Zuständigkeitsgebiet die Bahnanlagen gehören, fahndet nun nach einem Deutschen, so viel ist wohl sicher. Mehr Details zu dem Vorfall will Seiler nicht nennen, um mögliche Zeugenaussagen nicht zu beeinflussen. Nach dem Aufruf am Dienstag hätten sich aber bislang keine Hinweisgeber gemeldet. Die Beamten hoffen nun auf die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera. Wie der Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), Christian Schlemper, mitteilt, seien alle Züge im Verbundgebiet mit Videoüberwachung ausgestattet. „Jetzt müssen wir sehen, ob die Bilder auch brauchbar sind“, so Seiler. „Wenn dem so ist, macht es uns die Arbeit natürlich erheblich einfacher.“

Laut VVO hat die Zahl solcher Vorfälle in den vergangenen Monaten weder zu- noch abgenommen. „Gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen beobachten wir die Entwicklung aber sehr aufmerksam“, sagt VVO-Sprecher Schlemper. „Sollten wir eine Steigerung der Zahl an Delikten verzeichnen, werden wir gemeinsam nach Lösungen suchen, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten.“ Wie ein Sprecher der MRB mitteilt, sind alle Züge mit Nottasten in den Türbereichen ausgestattet. „Außerdem werden unsere Kundenbetreuer regelmäßig zu sicherheitsrelevanten Themen geschult und können daher professionell agieren und Situationen gegebenenfalls entschärfen. Im konkreten Fall habe sich das Opfer aber nicht an das Personal gewandt. Das Unternehmen sehe aktuell keinen Anlass, die Sicherheitsvorkehrungen auszuweiten. Einen konkreten Ratschlag, wie man sich als Fahrgast bei solchen Attacken verhält, hat Bundespolizei-Sprecher Seiler nicht. „Es ist schwer, aus der Distanz einen Rat zu geben.“ Erst in der vergangenen Woche stellten sich zwei Fahrgäste in Arnsdorf bei Radeberg schützend vor eine Zugbegleiterin, die sich gegen einen wütenden Schwarzfahrer zur Wehr setzen musste. Die beiden couragierten Männer konnten den Angreifer – obwohl dieser ein Messer zückte – überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Auch wenn solch ein Verhalten natürlich lobenswert sei. „Sich selbst Gewalt aussetzen, sollte keiner“, so Seiler. Das Beste sei es, per Notruf die Polizei zu verständigen. „Dafür sind wir da.“ Wenn es sich um einen Vorfall in einem Zug handele, werde dies schnell an die Bundespolizei weitergeleitet. Im Fall des Würgers hätten die Beamten schnell eingreifen können. Sowohl der Dresdner Hauptbahnhof als auch der Neustädter Bahnhof sind rund um die Uhr mit Polizisten besetzt.

Wer kann Hinweise zur Tat oder dem Täter geben? Informationen an die Bundespolizei unter Telefon 0351 815020.

