Bahn am hellerlichten Tage besprüht

Am Sonnabend, dem 10. März, haben drei Unbekannte mit ihren Spraydosen eine Straßenbahn verunstaltet. Die Tram-Linie 7 musste an der Gleisschleife Hellerberge betriebsbedingt warten. Gegen 13.50 Uhr kamen die drei Täter und besprühten das wartende Fahrzeug großflächig. Zu dem Zeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste in der Bahn. Nicht mal die Fahrerin, die vor Ort war und auf die Täter einredete, konnte die Graffiti-„Künstler“ abhalten.

Die „Werke“ haben einen Schaden von rund 7 000 Euro verursacht. Die Bahn muss professionell gereinigt werden. Die Polizei leitete wegen der Sachbeschädigung umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein; bislang aber erfolglos. Die Verkehrsbetriebe (DVB) verzeichnen jedes Jahr einen Schaden von über einer Million Euro durch Beseitigung von Graffiti-Schmierereien. An den Gleisschleifen warten die Bahnen häufig einige Minuten, bevor sie starten, um den Fahrplan einzuhalten. (SZ/awe)

