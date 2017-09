Baggern für den Aquapark Bogatynia In der polnischen Stadt haben die Arbeiten für das Freibad begonnen. Bis Mai 2018 sollen diese beendet sein.

Symbolbild. © Matthias Weber

Die vorbereitenden Arbeiten für die Einrichtung der Baustelle des künftigen Aquaparks haben jetzt in der Kapielowastraße in Bogatynia begonnen. Dem örtlichen Onlineportal bogatynia.info zufolge wurde das Gelände von Gras- und Wildwuchs gesäubert und Baufreiheit geschaffen. Offenbar handelt es sich um ehemalige landwirtschaftlich genutzte Flächen, welche die Staatliche Agentur für den Agrarmarkt (ARR) bereits vor sechs Jahren der Gemeinde übereignet hat.

Nun entsteht dort ein Freibad. Das Projekt, das sich in einem Kostenrahmen von 9,5 Millionen Zloty (etwa 2,3 Millionen Euro) bewegt, sieht den Bau von drei Wasserbecken unterschiedlicher Größe für den Bade- und Erholungsbetrieb vor. In Fertigteilbauweise wird es zwei Schwimmbecken mit Wasserflächen von 900 und 200 beziehungsweise in der Variante für Kinder mit 70 Quadratmetern geben. Darin eingebunden sind Attraktionen wie Rutschen und Wasserspeier. Das Bassinwasser soll dem Projekt zufolge im Sinne der wirtschaftlichen Nutzung aufbereitet und bei Einbeziehung der Attraktionen auch erwärmt werden können. Die Becken werden nicht zuletzt wegen der Termineinhaltung in Fertigteilbauweise montiert und mit rostfreiem Stahl ausgekleidet. Zudem entsteht ein Funktionsgebäude für den Empfang der Badegäste mit Kasse, Umkleide- und Aufenthaltsräumen, einer kleinen Gastronomie, wie es heißt. Im Außenbereich stehen den Besuchern auf etwa 10000 Quadratmetern Fläche Liegewiesen, ein Grasstrand und Parkplätze zur Verfügung. Zudem sehen die Planungen eine Umzäunung des Objekts mit Beleuchtung, Beschallung und Kameraüberwachung vor.

Der Aquapark soll bis Ende Mai 2018 fertiggestellt werden. Bei den Angebotsverhandlungen hatte sich eine Firma aus dem niederschlesischen Bielawa (Langenbielau) mit Kosten von 9,5 Millionen Zloty und einer Garantie von fünf Jahren ins Gespräch gebracht. Als zweiter Bieter war ein Firmenkonsortium aus Warschau mit Kosten von 13,9 Millionen Zloty und einer anschließenden Gewährleistungsfrist von acht Jahren als Verhandlungspartner aufgetreten, wie das Portal meldet. (kpl)

zur Startseite