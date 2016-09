Baggern für das Breitband-Netz

In Sebnitz haben die Tiefbauarbeiten für das Breitband-Internet begonnen. Nachdem am 1. September der erste Spatenstich auf dem Sebnitzer Marktplatz zum hochmodernen Breitband-Netz erfolgte, sind zahlreiche Straßenbaustellen, unter anderem an der Kreuzstraße, der Bahnhofstraße oder Am Brauhaus, dafür eingerichtet worden. Die Enso baut im Stadtkern von Sebnitz ein neues Breitband-Netz auf. Damit werden Übertragungsraten von 100 Mbit/s und mehr im Download möglich. Rund sechs Kilometer Glasfaserkabel werden verlegt, um mittels neuer Technologie 13 Kabelverzweiger zu erschließen. Bis März 2017 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Die Enso investiert in Sebnitz dafür rund 520 000 Euro. (SZ)

