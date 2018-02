Baggern am Bahnhof

Die Bauarbeiten am Bautzener Bahnhof haben begonnen. © Uwe Soeder

Bautzen. Mit Abrissarbeiten startet die Sanierung des Bautzener Bahnhofes. Vor ein paar Wochen stellten die Bauherren bereits die ersten Zäune auf. Seit Montag sind nun die großen Maschinen im Einsatz. Zuerst müssen kleinere Nebengebäude weichen. Auch das Dach des Hauses steht ganz oben auf der Liste. Wie der Investor erklärt, wird das Dach komplett heruntergenommen und durch ein neues ersetzt. Außerdem muss das Haus entkernt werden. Zudem sollen alle Fenster ausgetauscht, die Fassade des Hauses neu gestrichen werden.

Arbeit gibt es nicht nur in der Empfangshalle, sondern auch ringsherum. Die Bautzener Investoren Jörg Drews und Gerald Lucas wollen das 170 Jahre alte Haus auf Vordermann bringen. Die derzeit noch abgesperrte Empfangshalle soll sich bis spätestens Ende 2019 in einen offenen Raum für Pendler verwandeln. Außerdem will der Landkreis etliche Büroräume im sanierten Gebäude belegen.

