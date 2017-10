Baggern am Bach Die Seltenrein steigt in Löbau manchmal über die Ufer. Arbeiter vom Bauhof haben jetzt Schlamm beseitigt.

Arbeiter baggerten an der Seltenrain in Altlöbau. © Bernd Gärtner

Altlöbau. Arbeiter des Stadtbauhofes sind dieser Tage mit dem Bagger und anderem Gerät Schlamm in der Seltenrein zu Leibe gerückt. Erdmassen, die sich an den Rändern des schmalen Bachlaufes in Altlöbau angesammelt haben, wurden beseitigt. Damit hat der Bach mehr Platz, das Wasser wird nicht am Durchlaufen gehindert. „Das sind reguläre Unterhaltungsarbeiten“, erklärt der Pressereferent der Stadtverwaltung, Marcus Scholz. Die Arbeiten des Bauhofes am Bachlauf der Seltenrein hätten nichts mit Hochwasser zu tun. Ein spezielles Hochwasserschutzkonzept für die Seltenrein gebe es nicht, so der Löbauer Rathaussprecher.

Für Anwohner ist der kleine Bach in Löbau während der vergangenen Monate mehr als einmal zum Problem geworden. Vor allem im Ortsteil Oelsa kam es zu Überschwemmungen. Zuletzt ist das im Sommer dieses Jahres nach starken Regenfällen der Fall gewesen. Der Durchfluss sei viel zu schmal für die Wassermengen, sagten Anwohner. (SZ/rok)

