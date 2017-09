Baggerfahrer stirbt im Tagebau

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. © Uwe Soeder

Ein Arbeiter ist auf einer Rekultivierungsfläche des Braunkohle-Tagebaugeländes Welzow (Spree-Neiße) mit seinem Bagger in ein Schlammloch gerutscht und gestorben. Feuerwehrleute bargen am Montag die Leiche des 60-Jährigen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Bagger war am Morgen in das Loch gerutscht, danach begann eine längere Suche nach dem Mann.

Die Kriminalpolizei und das Landesamt für Bergbau und Geologie wurden hinzugezogen, um die Hintergründe des Arbeitsunfalls zu ermitteln. Der Mann stammte laut Polizei aus dem Landkreis Bautzen. Er war kein Mitarbeiter des Tagebaubetreibers Leag sondern gehörte zu einem Subunternehmen, wie es von Leag hieß. (dpa)

