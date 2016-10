Bagger streift Auto Beim Rangieren an der Baustelle war der Maschine der ein PKW in die Quere gekommen.

© Symbolfoto: dpa

Böse Überraschung am Morgen: Einem 52-jährigen Bauarbeiter, der am Donnerstag Baggerarbeiten am Mühlweg ausführte, kam einen Renault in die Quere. Als der Baggerfahrer seine Arbeitsmaschine rangierte , streifte er den PKW, dessen 51 Jahre alter Fahrer gerade die Baustelle passierte.

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 2 weiter Wohnungseinbruch Meißen. Unbekannte verschafften sich am Donnerstag Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Rosengasse und stahlen aus den Wohnräumen rund 200 Euro Bargeld sowie ein Handy. Unfall beim Abbiegen Lommatzsch. Ein 67-Jähriger war mit einem Audi auf der Staatsstraße 85 unterwegs. Als er nach dem Ortseingang der Stadt nach links in Richtung Paltzschen abbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, an dessen Steuer eine 68 Jahre alte Fahrerin saß, zusammen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden an den beiden Wagen beläuft sich insgesamt auf etwa 8000 Euro.

Bei diesem Unfall ist ein Schaden von rund 3 000 Euro zu beklagen, wie die zuständige Polizeidirektion informiert. (SZ)

zur Startseite