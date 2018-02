Bagger schafft Platz für ein schöneres Löbau Die Pflege-Unternehmerin Ivette Riegel lässt ein baufälliges Haus am Neumarkt abreißen. Es soll denkmalgerecht neu entstehen.

Der Bagger zerlegt das Haus an der Äußeren Bautzner Straße Stück für Stück. © Susanne Sodan

Ein Abrissbagger ist seit einigen Tagen an der Äußeren Bautzner Straße in Löbau zugange. Arbeiter machen hier das Haus Nummer 4 dem Erdboden gleich. Angekündigt hatte Hauseigentümerin Ivette Riegel diese Maßnahme bereits vor zwei Jahren. Die Unternehmerin („Pflege mit Herz“) betreibt in dem benachbarten Jugendstilhaus am Neumarkt Betreutes Wohnen für Senioren und im Erdgeschoss eine Tagespflege.

Ivette Riegel hatte vor einigen Jahren beide Häuser erworben und das Jugendstilhaus aufwendig sanieren lassen. Von der alten Bausubstanz des Nachbarhauses aber sei nicht viel zu retten gewesen. Deshalb solle es abgerissen und genauso wieder aufgebaut werden. „Das wird das Funktionsgebäude für die Tagespflege“, sagt sie. Den Abriss und Neubau des Hauses hatte sie damals erst für 2017 vorgesehen, wenn der Kreisverkehr am Neumarkt errichtet wird. Diese Bauarbeiten ruhen derzeit und werden nach dem Frost wieder aufgenommen und wahrscheinlich im August beendet.

