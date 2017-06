Bagger nagen an der Tanne Teile des ehemaligen Kulturhauses werden jetzt abgerissen. Am Sonnabend ist die Bergstraße gesperrt.

Bauarbeiter reißen derzeit den rückwärtigen Teil des ehemaligen Kulturhauses ab. © Egbert Kamprath

Pirna. Der gelbe Bagger holt aus und drückt mit Wucht die Außenwand ein. Trotz des Nieselregens staubt es ordentlich. Derzeit geht es der Tanne an den Kragen – zumindest teilweise. Bauarbeiter reißen das rückwärtige Gebäude ab. Hier wird später ein Neubau errichtet, in den der Eigentümer Sven Hildebrandt einziehen will. Der freiberufliche Bausachverständige aus Pirna hatte im Frühjahr 2016 das ehemalige Kulturhaus an der Bergstraße erworben, mit dem Ziel, es zu Wohnungen umzubauen.

Die Abrissarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Verkehr. Am Sonnabend von 7 bis 10 Uhr wird die Bergstraße in Höhe der Tannensäle gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Durchfahrt ist somit nicht möglich.

Läuft alles nach Plan, soll das Gebäude im Sommer 2018 bezugsfertig sein. In dem Bereich der ehemaligen Gaststätte gibt es im Erdgeschoss Platz für zwei Gewerbeeinheiten. Die Räumlichkeiten darüber werden zu vier Wohnungen von 90 bis 160 Quadratmetern Größe ausgebaut.

