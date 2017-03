Bagger löst Stromausfall aus In Gröba und Merzdorf ging am Montagvormittag sprichwörtlich das Licht aus. Die Ursache waren mal wieder Bauarbeiten.

Die Stromversorgung war in Teilen von Gröba und Merzdorf am Montagvormittag ab etwa 10.40 Uhr unterbrochen. Dies bestätigten die Stadtwerke. „Innerhalb von etwa 30 Minuten konnte die Unterbrechung für die meisten betroffenen Kunden beseitigt werden“, teilte Unternehmenssprecherin Laura Pietzsch mit.

Ursache für den Stromausfall war die Beschädigung eines Mittelspannungskabels. Bei den Bauarbeiten an der Flutschutzlinie im Bereich des Hafens war einer Baggerschaufel das Kabel offenbar in die Quere gekommen. Die Arbeiten stecken dort gerade in den letzten Zügen. „Die Stadtwerke konnten die Störung schnell lokalisieren und die Stromversorgung durch Umschaltungen innerhalb des Netzes wieder herstellen. Die Arbeiten zur Reparatur der beschädigten Kabelstrecke wurden begonnen“, so Pietzsch weiter.

Ähnliche Vorfälle gab es im vergangenen Jahr, zum Beispiel auf der Lauchhammerstraße. (SZ)

