Bagger in Reichenberg zerreißt Stromkabel Vom Vormittag bis zum Nachmittag gab es Stromausfall, weil bis zu zehn Stationen ausgefallen waren.

Der Netto-Markt in Reichenberg musste schließen. © Arvid Müller

Die Technikmitarbeiter des Stromversorgers Enso hatten am gestrigen Montag fast den ganzen Tag Stress. Die Ursache: Um 10.37 Uhr kam es zu Stromunterbrechungen infolge eines Baggereingriffs einer Fremdfirma in Reichenberg, informiert Birgit Freund von der Pressestelle der Enso. Es betraf insgesamt zehn Umspannstationen mit den nachfolgenden Kundenanschlüssen. Große Teile von Reichenberg und teilweise auch Boxdorf waren ohne Strom. Vor der Schule musste ein Notstromaggregat aufgebaut werden.

Freund: „Durch Umschaltungen im Stromnetz konnten bereits nach drei Minuten die ersten fünf Stationen wieder versorgt werden. Durch den Erdschluss, verursacht durch Baggereingriff, kam es auf der Ringleitung jedoch zu einem Folgeschaden, so dass die restlichen Kunden vorerst über mehrere Netzersatzanlagen versorgt werden mussten.“ Ab dem Mittag waren die Enso-Mitarbeiter vor Ort dabei, diese Netzersatzanlagen aufzustellen und ans Netz zu nehmen. Im Verlauf des Nachmittags sollen alle Kunden wieder mit Strom versorgt sein. Die Kosten zur Behebung des Schadens werden dem Verursacher in Rechnung gestellt, so die Enso.

