Bagger brennt In einem Recyclingunternehmen steht eine Arbeitsmaschine in Flammen. Mehrere Feuerwehren rücken aus.

Löscharbeiten am Dienstagmorgen in Gröditz. © FFW Gröditz

In einer Gröditzer Recyclingfirma ist am Dienstagmorgen ein Bagger in Brand geraten. Das Arbeitsgerät stand bereits voll in Flammen, als die alarmierten Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, so ein Sprecher der Gröditzer Feuerwehr, die mit der Betriebsfeuerwehr der Schmiedewerke und freiwilligen Wehren aus der Röderaue im Einsatz war. Mit Schaum und Wasser wurde die Maschine gelöscht. Zur Brandursache, Personenschäden oder Höhe des Sachschadens waren gestern keine Informationen zu erfahren. (SZ/ewe)

