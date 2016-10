Bagatellfälle blockieren Notaufnahmen Die Patientenzahlen steigen seit Jahren. Viele gehen lieber ins Krankenhaus statt zum Hausarzt.

Das Elblandklinikum Radebeul baut demnächst an, um neue Räume für die Notaufnahme zu schaffen. Das ist nötig, weil die Patientenzahlen seit Jahren steigen. © Arvid Müller

Der Patient hat seit drei Wochen Bauchschmerzen. Nun will er doch mal abklären lassen, woher die kommen. Sonntags. In der Notaufnahme. Der andere ist vor Tagen gestürzt. Statt direkt zum Hausarzt zu gehen, kommt er am Wochenende in die Notaufnahme. Immer häufiger kommen Patienten mit Lappalien in die Notaufnahmen. Oder rufen den Rettungsdienst, obwohl kein wirklicher Notfall vorliegt. „Freitagsnachmittags oder am Wochenende, immer, wenn die Arztpraxen geschlossen sind, steigen die Behandlungszahlen bei uns“, bestätigt Dr. Adina Friedrich, Leiterin der Radebeuler Notaufnahme. Zwischen drei und vier Prozent liegt die jährliche Zunahme der Patientenzahlen. Das liegt aber nicht nur an den Bagatellfällen, wie die Ärztin betont. Die Patienten werden immer älter und kommen teilweise mit mehreren schweren Erkrankungen.

Bis August sind in der Notaufnahme in Radebeul 9 600 Patienten behandelt worden. Das sind rein rechnerisch rund 40 pro Tag. Auch deshalb muss eine neue Notfallaufnahme her. Die derzeitige ist nicht mehr zeitgemäß und teilt sich die Zufahrt mit den Wirtschaftsfahrzeugen. Die neue wird auf der anderen Seite des Krankenhauses liegen und etwa doppelt so groß sein. Dann soll auch die Unterscheidung zwischen schweren und weniger schlimmen Fällen leichter sein. Der Verband der Ersatzkassen, der eine Reform der Notfallversorgung fordert, schlägt vor, in den Krankenhäusern Notpraxen einzurichten. Eine Idee, die Adina Friedrich gut findet. Allerdings müssten die Krankenhäuser dafür Räume zur Verfügung stellen, gibt Verwaltungsdirektor Michael Schmidt zu bedenken. Und es müsse geklärt werden, wer das Personal stellt.

Bei allen nicht lebensbedrohlichen Krankheiten ist eigentlich der kassenärztliche Bereitschaftsdienst zuständig, der bundesweit unter der Rufnummer 116117 erreichbar ist. Die Ärzte empfangen die Patienten dann außerhalb der Öffnungszeiten in ihrer Praxis oder kommen zu ihnen nach Hause. Das Problem: Die Nummer ist nicht jedem bekannt. „Und die Radebeuler müssten nach Dresden fahren“, so Adina Friedrich. Da liege die Notaufnahme näher.

Und auch im Krankenwagen liegt nicht immer ein Notfall. Denn auch die 112 wird immer häufiger gewählt, obwohl keine schwere Verletzung oder Erkrankung vorliegt. Beim Blick in die Einsatzzahlen für den Landkreis Meißen zeigt sich, dass die Rettungswagen zwar häufiger alarmiert werden, die Notärzte aber seltener mit ausrücken. Fast 30 000-mal sind die Retter im vergangenen Jahr ausgerückt, 12 550-mal mit Notarzt. „Eine separate Erfassung von Fahrten, die sich vor Ort als Lappalie herausstellten, erfolgt nicht“, erklärt Helena Musall aus der Pressestelle der Kreisverwaltung. Allerdings werden Fehlfahrten ausgewertet. Darunter fallen aber auch Einsätze, bei welchen der Patient vor Ort behandelt wurde, anschließend aber kein Transport notwendig war oder vom Patienten verweigert wurde. Beim Rettungswagen machten solche Einsätze rund 18 Prozent aus, beim Notarzt fast vier Prozent.

In der Integrierten Regionalleitstelle Dresden werden pro Tag im Durchschnitt 420 Notrufe aufgenommen. Die Entscheidung, ob Notarzt, Rettungswagen, Krankentransportwagen, Feuerwehr oder kassenärztlicher Bereitschaftsdienst zum Patienten geschickt wird, wird jeweils entsprechend der Aussagen des Anrufers und durch gezieltes Nachfragen des Disponenten getroffen. „Kein Disponent würde einen Notarzt zu einem am Telefon erkennbaren Schnupfen schicken“, so Helena Musall. Als es die Leitstellen in Meißen und Riesa noch gab, hätten die Disponenten die Erfahrung gemacht, dass manche Anrufer bewusst oder unbewusst Krankheitsbilder am Telefon schildern, bei denen eine Indikation für den Rettungsdienst vorlag. „Vor Ort stellte es sich jedoch als Bagatellfall heraus.“ Das liege manchmal daran, dass der Anrufer sich den Weg zum Arzt und die damit verbundene Wartezeit ersparen wollte.

Laut AOK sind die Ausgaben für den bodengebundenen Rettungsdienst in Sachsen im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent gestiegen. Tatsächlich habe sich das Verhalten von Patienten in Notfällen in den letzten Jahren aber verändert. „Viele können ihre Krankheitssymptome nicht immer richtig einordnen und empfinden sie schnell als ernste Notlage“, so die IKK. Der ambulante kassenärztliche Bereitschaftsdienst sei zu wenig bekannt. „So werden in Krankenhäusern zunehmend Kapazitäten gebunden, die schweren Notfällen vorbehalten sein sollten.“

Das Aqua-Institut hat für den Verband der Ersatzkassen ein Gutachten vorgelegt. Etwa ein Drittel der Notfallpatienten im Krankenhaus könnte sehr gut über die ambulante vertragsärztliche Versorgung behandelt werden. Eine Befragung von Krankenhäusern ergab, dass lediglich zehn bis 20 Prozent der in den Notaufnahmen vorstelligen Patienten lebensbedrohlich erkrankt waren.

Denn die Notaufnahmen schicken niemanden weg. „Auch ein Insektenstich kann lebensbedrohlich sein, wenn derjenige eine Allergie entwickelt“, erklärt die Ärztin Adina Friedrich. Allerdings werden die Patienten, die wirklich krank oder verletzt sind, zuerst behandelt. So kommt es teilweise zu stundenlangen Wartezeiten. Zudem werden in den Krankenhäusern die diagnostischen Möglichkeiten häufig ausgeschöpft, um Haftungsrisiken durch falsche Diagnosen zu minimieren. Das belastet die Kliniken auch finanziell. Ein Notfallpatient kostet im Schnitt 120 Euro, bringt aber nur 32 Euro Erlös.

