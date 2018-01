Bäume zerstören Grabstellen Auf dem Friedhof in Hartha hat Sturmtief „Friederike“ großen Schaden angerichtet. Nicht ganz so schlimm ist es in Leisnig.

Ein Teil des Ahorns hinter der Harthaer Friedhofskapelle ist durch den Sturm abgebrochen und hat auch einige Grabstellen in Mitleidenschaft gezogen. © Frank Korn

Hartha/Leisnig. Dem Betrachter bietet sich auf dem Harthaer Friedhof ein Bild der Verwüstung. Fast überall, wo man hinschaut, liegen umgestürzte Bäume. Friedhofsgärtner Sebastian Markert hat sich am Freitag einen ersten Überblick verschafft. „Etwa 25 Bäume sind entwurzelt beziehungsweise abgebrochen“, sagt Markert. Hinter der Kapelle ist ein Teil eines Ahornbaumes abgebrochen. Ansonsten handelt es sich größtenteils um Fichten, die dem Sturm nicht standgehalten haben. Teilweise sind die Bäume auch auf Grabstellen gefallen. „15 Gräber sind in Mitleidenschaft gezogen worden“, so der Friedhofsgärtner. Auch an der Friedhofsmauer und am Zaun sowie an Sitzbänken sind Schäden entstanden.

Wie hoch der Schaden insgesamt ist, lässt sich noch nicht sagen. Sebastian Markert hofft, dass die Bäume so schnell wie möglich beseitigt werden können. Trotz der Schäden soll der normale Friedhofsbetrieb so gut wie möglich weitergehen. „Wir haben in der nächsten Woche vier Trauerfeiern, die sollen natürlich abgesichert werden“, so Markert.

Die Mitarbeiter des Friedhofs haben am Freitag zumindest die Wege frei gemacht. „Wir werden dafür sorgen, dass die betroffenen Grabstellen von Ästen und Zweigen beräumt werden“, so Sebastian Markert. Auch die Steine würden wieder aufgerichtet. Sollte tatsächlich ein Grabstein zerstört sein, setzen wir uns mit der betreffenden Familie in Verbindung“, so der Friedhofsgärtner. Für die Beseitigung der Bäume hat sich der Friedhof die Dienste einer Firma gesichert. „Ich hoffe, dass spätestens in zwei Wochen alles beseitigt ist“, sagt Sebastian Markert.

Ganz so schlimm wie den Harthaer hat es den Gottesacker in Leisnig nicht erwischt. Dabei stehen auf dem parkähnlichen Gelände jede Menge großer und alter Bäume, auf die Friedhofsverwalter Frank Geißler ziemlich stolz ist. Sieben sind teilweise samt Wurzelstock umgefallen oder abgebrochen. Solche, die die Oberschüler besonders gekennzeichnet hatten, waren nicht darunter. Während Linden mit elastischem Holz dem Sturm trotzten, ist beispielsweise eine Esche umgefallen. Frank Geißler führt das auf deren hartes Holz zurück. Auch Blaufichten gingen zu Bruch. Das erklärt der Friedhofsverwalter mit der relativ großen Angriffsfläche bei Nadelbäumen.

Die Aufräumarbeiten werden nach seinen Einschätzungen zwei bis drei Wochen dauern. Das begründet Geißler auch damit, dass seine Mitarbeiter im Winter für gewöhnlich die Stunden abbauen, die sie im Sommer und Herbst auf ihrem Konto anhäufen. Am Tag nach „Friederike“ jedoch war auf Leisnigs Friedhof das gesamte Team anzutreffen, „um erst einmal eine Grundordnung herzustellen“, so der Verwalter.

Ob es auch auf den Friedhöfen in Tragnitz und Altenhof, die Geißler ebenfalls mit betreut, zu Schäden gekommen ist, kann er am Freitagmittag noch nicht sagen. Auf dem Gottesacker in Polditz hat er zwei umgestürzte Bäume entdeckt. Schäden an Grabmalen, wie sie in Hartha entstanden sind, wurden dem Leisniger Friedhofsverwalter bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemeldet.

