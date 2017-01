Bäume werden gefällt Im Auftrag des Landesamts für Straßenbau und Verkehr werden Baumfällungen in der Ortslage Tauscha-Anbau ausgeführt.

Im Auftrag des Landesamts für Straßenbau und Verkehr werden am heutigen Sonnabend Baumfällungen in der Ortslage Tauscha-Anbau ausgeführt. Diese Fällungen erfolgen im Vorfeld der eigentlichen Straßenbaumaßnahme an der S 100 und müssen aus Naturschutzgründen bis spätestens 28. Februar erfolgt sein. Im Zusammenhang mit den Arbeiten wird es auf der Staatsstraße 100 vorübergehende Verkehrsraumeinschränkungen geben. Der Durchgangsverkehr wird jeweils halbseitig an der Baustelle vorbei geführt. Die Erreichbarkeit der Grundstücke wird sichergestellt.

Die Unterlagen zum Straßenausbau in und nördlich Radeburg liegen bis 6. Februar in den Gemeindeverwaltungen Thiendorf und Ebersbach aus. Denn auch Röderner Territorium ist von der Baumaßnahme betroffen. Gebaut wird voraussichtlich in diesem Jahr. Die S 100 ist die kürzeste Verbindung von Radeburg zur B 98 und von dort nach Königsbrück und Kamenz. (SZ)

