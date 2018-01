Bäume versperren Promenadenweg Mehrere umgestürzte Bäume bei Borthen wurden gemeldet. Auch herabhängende Äste sind eine Gefahrenquelle.

Nicht nur im Osterzgebirge (im Bild) sind umgestürzte Bäume ein Problem. © Symbolbild: SZ

Dohna. Der Promenadenwanderweg bei Borthen ist ein weit über den Ort hinaus bekannter und beliebter Wanderweg. Jetzt versperren ihn auf dem Abschnitt von der Burgstädtler Linde bis zum Abzweig nach Borthen etliche umgefallene Bäume. Dazu kommt die Gefahr über den Weg hängender Äste. Diese Schäden wurden der Stadt Dohna am Montag und Dienstag von mehreren Leuten, darunter dem Wanderwegewart, gemeldet. Die Stadt arbeitet seither an der Sperrung der Wege und der Ermittlung der Grundstückseigentümer, damit diese die Gefahren möglichst schnell beseitigt werden können, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). In diesem Zusammenhang wird auch die Beschilderung des Wanderweges überprüft und bei Bedarf ergänzt oder erneuert. (SZ/sab)

