Bäume unter Spannung Die Gefahr an den Klippen ist zunächst gebannt – und die Straße zwischen Döbeln und Roßwein wieder freigegeben.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei Döbeln haben am Dienstag die umgestürzten Bäume vom Fels an der S 34 zwischen Döbeln und Roßwein beräumt. Weil ein Baum auf ein Auto gefallen war, musste die Straße aus Sicherheitsgründen für etwas mehr als 24 Stunden gesperrt bleiben. © Dietmar Thomas

Am alten Zollhaus in Neugreußnig ist für Kraftfahrer am Dienstag Schluss gewesen. Grund dafür war ein Baum, der am Montagmittag auf der Staatsstraße 34 zwischen Döbeln und Roßwein an den sogenannten Klippen auf ein vorüberfahrendes Auto gestürzt war. Nach Begutachtung der Lage wurde gleich nach dem Unfall entschieden, dass bis zur Beräumung eine Vollsperrung nötig ist. Diese wurde am Zollhaus aufgebaut. Obwohl schon am Ostbahnhof in Döbeln als Sackgasse ausgewiesen, glaubten es manche Autofahrer erst, als sie direkt vor den Baken standen.

Diese Vollsperrung hatte auch dementsprechend Auswirkungen auf den Busverkehr der Linie 750 zwischen Döbeln und Roßwein. „Die Haltestelle Schweizerhaus in Niederstriegis konnte nicht angefahren werden“, sagte Steffen Holzapfel, Verkehrsleiter bei der Regiobus Mittelsachsen GmbH. Die Fahrgäste seien bereits am Montagnachmittag mittels eines Aushanges über die Einschränkungen informiert worden. Weil die Busse eine Umleitung fahren mussten, kam es zu Verzögerungen von etwa zehn Minuten, so Holzapfel. Beim Verkehrsunternehmen seien keine Beschwerden, wohl aber Anfragen eingegangen. „Diese bezogen sich auf die Dauer der Behinderungen“, sagte er. Eine Antwort mussten die Regiobus-Mitarbeiter schuldig bleiben.

Seit Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr gibt es keine Einschränkungen mehr. „Zu dieser Zeit waren die Arbeiten abgeschlossen und damit die Straßensperrung wieder aufgehoben“, teilte Cornelia Kluge, Sprecherin der Landkreisverwaltung, auf Anfrage mit. Obwohl es sich bei der S 34 um eine Staatsstraße handelt, ist der Landkreis als Dienstleister für Pflege und Unterhaltung zuständig – und bei solchen akuten Problemen der erste Ansprechpartner.

Seit dem Morgen waren am Dienstag dann auch fast ein Dutzend Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. „Die Aufräumarbeiten gestalteten sich äußerst schwierig“, sagte Cornelia Kluge. „Mehrere Bäume im Bereich des Baches lagen übereinander. Dadurch traten gefährliche Spannungen beim Zersägen auf. Zusätzlich mussten die Stämme immer gegen Abrutschen gesichert werden.“

Insgesamt waren am Montagmittag mehrere Waldbäume an einer Steilböschung oberhalb der Staatsstraße umgestürzt. Dabei, so rekonstruierten die Mitarbeiter der Straßenmeisterei, ist ein großer Baum als erstes umgefallen und hat – wie beim Domino – einige kleinere Bäume mit zu Tale gerissen. Acht Bäume waren insgesamt betroffen und mussten nun vom Felsen heruntergeholt werden. In diesen Bereichen gibt es keine Fangnetze, wie gleich nebenan und an weiteren Stellen der Straße in Richtung Döbeln/Neugreußnig.

An dem Fahrzeug, auf das der Baum am Montag gefallen war, entstand nach Angaben der Polizei in Chemnitz ein Schaden in Höhe von 6 000 Euro. Wer dafür aufkommen muss, steht noch nicht fest. „Die Zuständigkeitsprüfung läuft derzeit. Daher können wir keine weiteren Auskünfte zur Schadensregulierung geben“, so die Sprecherin des Landratsamtes.

Ob es jetzt an den Klippen weitere Kontrollen hinsichtlich der Standsicherheit von Bäumen gibt, weiß die Kreisbehörde nicht. „Die Bäume werden vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr kontrolliert“, so André Kaiser, Leiter der Pressestelle beim Landratsamt Mittelsachsen. Das Landesamt selbst beantwortete Fragen des Döbelner Anzeigers zu dem abgestürzten Baum an der S 34 am Dienstag bis Redaktionsschluss nicht.

